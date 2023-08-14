Чигринский в старте Шахтера на Александрию. Стартовые составы команд

Сегодня, 14 августа, " Шахтер " в матче 3-го тура УПЛ примет "Александрию".

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Назарина, Очеретько, Крыськив, Зубков, Сикан, Траоре

Александрия: Шевченко, Бабогло, Логинов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Плакса, Ващенко, Калюжный, Копина, Смирный

Отдельно отметим, что в составе "Шахтера" выйдет защитник Дмитрий Чигринский, который этим летом вернулся в команду.

Последний раз он играл за "Шахтер" 27 октября 2014 против Полтавы в Кубке Украины (4:1) . Тогда Дмитрий был капитаном.