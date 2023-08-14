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Чигринский в старте Шахтера на Александрию. Стартовые составы команд
Чигро возвращается
shakhtar.com
Сегодня, 14 августа, "
Уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Назарина, Очеретько, Крыськив, Зубков, Сикан, Траоре
Александрия: Шевченко, Бабогло, Логинов, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Плакса, Ващенко, Калюжный, Копина, Смирный
Отдельно отметим, что в составе "Шахтера" выйдет защитник Дмитрий Чигринский, который этим летом вернулся в команду.
Последний раз он играл за "Шахтер" 27 октября 2014 против Полтавы в Кубке Украины (4:1) . Тогда Дмитрий был капитаном.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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