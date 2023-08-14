Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен

" Полесье " передало благотворительному фонду "Трибуна героев" 1 млн гривен. Об этом сообщил директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирского клуба Александр Денисов.

Символический чек был передан представителям фонда перед началом матча третьего тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Рухом" (0:1). На игре побывали родственники погибших защитников Украины.

Напомним, что "Трибуна героев" опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.