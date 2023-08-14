  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен

Премьер-лига
(1 голосов)

Фонд опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд

Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен

фото из соцсетей

Новина українською

"Полесье" передало благотворительному фонду "Трибуна героев" 1 млн гривен. Об этом сообщил директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирского клуба Александр Денисов.

Символический чек был передан представителям фонда перед началом матча третьего тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Рухом" (0:1). На игре побывали родственники погибших защитников Украины.

Напомним, что "Трибуна героев" опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: У Шахтера небольшой состав и молодая команда
yellow-arrow
Ротань о поражении Шахтеру: Ничего страшного, эта игра пойдет нам в плюс на будущее
yellow-arrow
Рух на вершине, Шахтер подтягивается, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Денисов Полесье (Житомир) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде