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Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен
Фонд опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд
фото из соцсетей
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Символический чек был передан представителям фонда перед началом матча третьего тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Рухом" (0:1). На игре побывали родственники погибших защитников Украины.
Напомним, что "Трибуна героев" опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.
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