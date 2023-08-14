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Чигринский: Украинский футбол где-то потерял в качестве, но это вопрос времени
Дмитрий спустя девять лет вернулся в УПЛ
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями от
– Дмитрий, как оцениваешь свой первый матч по возвращении в "Шахтер"?
– Трудно сказать. Думаю, самое главное – мы выиграли. Непросто было, но я ориентируюсь только на результаты команды, поэтому три балла – главный итог матча.
– Почти девять лет прошло с тех пор, как ты ушел из УПЛ. Почувствовал сегодня, как именно сменился чемпионат?
– Изменения есть, конечно. Во-первых, будем откровенны, потому что Украина находится в состоянии войны, то в качестве футбол потерял, немало игроков, и это касается всех клубов. Но молодежь получила шанс и я бы сказал, что футбол стал более интенсивным. Это не по сегодняшней игре, а в целом. Повторюсь, в качестве где-то потерял, но это вопрос времени. Думаю, этот чемпионат по сравнению с предыдущим будет уже немного выше уровня. Вот это основное отличие, по моему мнению.
– Ты вспомнил, что очень много молодежи в команде. Уже сейчас чувствуешь себя лидером?
- Да нет. Молодежь тоже хорошо мотивирует, потому что футбол сейчас такой, что на одном опыте особо не поиграешь. И в том, что касается физических требований и интенсивности, я не имею права отставать от молодых. Поэтому они меня подталкивают, а возможно, и что-то у меня перенимают. Это такой симбиоз, двусторонний процесс.
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