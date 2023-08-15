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Ризнык: После матча с Вересом многое переосмыслил и сделал выводы

Премьер-лига
(1 голосов)

"Шахтер" сыграл вничью с ровенским клубом

Ризнык: После матча с Вересом многое переосмыслил и сделал выводы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык признался, какие уроки извлек из своей ошибки в игре 2-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

— Как "пережил" игру в Ровно, когда в матче с "Вересом" ты ошибся, и "Шахтер" не удержал победу?

— Согласен, это была моя ошибка. После финального свистка я многое переосмыслил и сделал выводы. Матч против "Вереса" был всего вторым в сезоне и все еще впереди. Не нужно зацикливаться на ошибках, - отметил Ризнык.

Отметим, "Шахтер" имеет 7 очков и делит 2-3 места в чемпионате с "Колосом".

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Дмитрий Ризнык
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Источник:
SportArena

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