Ризнык: После матча с Вересом многое переосмыслил и сделал выводы

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык признался, какие уроки извлек из своей ошибки в игре 2-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

— Как "пережил" игру в Ровно, когда в матче с "Вересом" ты ошибся, и "Шахтер" не удержал победу?

— Согласен, это была моя ошибка. После финального свистка я многое переосмыслил и сделал выводы. Матч против "Вереса" был всего вторым в сезоне и все еще впереди. Не нужно зацикливаться на ошибках, - отметил Ризнык.

Отметим, "Шахтер" имеет 7 очков и делит 2-3 места в чемпионате с "Колосом".