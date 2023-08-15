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Ризнык: Матч с Александрией был очень трудным для нас
"Горняки" в непростом поединке одолели "горожан"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (2:1) в игре 3-го тура УПЛ.
— Матч с "Александрией" был очень трудным для нас. Встреча проходила при 32-х градусах тепла, и играть было сложно. Да и соперник в лице "Александрии" всегда труден для нас. Но мы довольны победой.
— Почему пока "Шахтеру" не удается выигрывать с запасом?
— Не знаю. Возможно, необходимо еще больше тренироваться, чтобы наши победы были более убедительными. Возможно, уже вскоре так и будет.
— Как у тебя была коммуникация с Дмитрием Чигринским, который вернулся в "Шахтер"?
— Все было отлично. Дмитрий – легенда "Шахтера". Приятно было играть не только с Чигринским, но и с остальными защитниками. Я был уверен в партнерах.
— Твой сэйв на 92-й минуте встречи позволил дончанам выиграть…
— Да, был такой момент у гостей. Считаю, у Александрии это был самый реальный шанс для взятия ворот. Мне удалось отбить мяч в том эпизоде. Считаю, что все наши ребята заслужили на эти три очка, - рассказал Ризнык.
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