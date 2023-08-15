  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык: Матч с Александрией был очень трудным для нас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: Матч с Александрией был очень трудным для нас

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" в непростом поединке одолели "горожан"

Ризнык: Матч с Александрией был очень трудным для нас

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (2:1) в игре 3-го тура УПЛ.

— Матч с "Александрией" был очень трудным для нас. Встреча проходила при 32-х градусах тепла, и играть было сложно. Да и соперник в лице "Александрии" всегда труден для нас. Но мы довольны победой.

— Почему пока "Шахтеру" не удается выигрывать с запасом?

— Не знаю. Возможно, необходимо еще больше тренироваться, чтобы наши победы были более убедительными. Возможно, уже вскоре так и будет.

Читайте такжеСикан: Не первый раз Шахтер во вторых таймах играет хуже

— Как у тебя была коммуникация с Дмитрием Чигринским, который вернулся в "Шахтер"?

— Все было отлично. Дмитрий – легенда "Шахтера". Приятно было играть не только с Чигринским, но и с остальными защитниками. Я был уверен в партнерах.

— Твой сэйв на 92-й минуте встречи позволил дончанам выиграть…

— Да, был такой момент у гостей. Считаю, у Александрии это был самый реальный шанс для взятия ворот. Мне удалось отбить мяч в том эпизоде. Считаю, что все наши ребята заслужили на эти три очка, - рассказал Ризнык.

Читайте такжеЗащитник Шахтера Козик: Перед Лигой чемпионов есть тревога, но и есть время для качественной подготовки
По теме
yellow-arrow
Ассисты Гочолейшвили, крепкий Бандура, феерия львовян. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
yellow-arrow
В свое время не подошел Динамо: Воспитанник Шахтера перешел в Валмиеру
yellow-arrow
Движение вверх, или Когда третий - лишний. Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде