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Чигринский: Вернулся домой, и мне стало спокойнее
Защитник после 8 лет за границей вернулся в Шахтер
Фото: sport24.gr/ автор неизвестен
36-летний защитник Дмитрий Чигринский, который вернулся в донецкий "
— Вернулся домой, и мне стало спокойнее. Везде в Киеве я видел порядок. Где нужно – есть блок-пост. У всех украинцев есть вера и надежда, что все закончится для нас победой в войне. И достаточно быстро.
— За границей война по-другому ощущается?
— У меня в Украине родители, а я был за границей. Это тяжело. Ты о многом спрашиваешь, всем интересуешься. На протяжении всей войны я много черпал информацию из телеграмм каналов. Теперь я тут и вижу всю картину своими глазами. Психологически мне было нужно вернуться на родину, домой.
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