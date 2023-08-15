Чигринский: Вернулся домой, и мне стало спокойнее

36-летний защитник Дмитрий Чигринский, который вернулся в донецкий " Шахтер " после 8-летнего перерыва, рассказал о том, какой он увидел Украину, в которой уже 1,5 года идет полномасштабная война.

— Вернулся домой, и мне стало спокойнее. Везде в Киеве я видел порядок. Где нужно – есть блок-пост. У всех украинцев есть вера и надежда, что все закончится для нас победой в войне. И достаточно быстро.

— За границей война по-другому ощущается?

— У меня в Украине родители, а я был за границей. Это тяжело. Ты о многом спрашиваешь, всем интересуешься. На протяжении всей войны я много черпал информацию из телеграмм каналов. Теперь я тут и вижу всю картину своими глазами. Психологически мне было нужно вернуться на родину, домой.