Гендир Черноморца: Рух инициировал отдельный телепроект, и они остались сами

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра рассказал о смене команды продакшн транслятора матчей.

– Трансляцию игры "Черноморца" в Одессе с "Оболонью" готовила команда по "плюсам"? Изменяется ли позиция клуба по поводу трансляций и телепула?

– ФК "Черноморец" – единственный, наверное, в УПЛ, который не менял свою позицию и курс создания единого пула УПЛ и создания УПЛ ТВ. Только наш клуб, по-видимому, не штормило, ни направо, ни налево. Вот как мы шли с самого начала, так мы идем. Кого присылают снимать картинку – это меня не интересует. Все идет через УПЛ ТВ. Там есть ответственные люди, отвечающие за продакшн и все остальное.

Кто был – не мой вопрос, мой вопрос, чтобы показывали хорошо, чтобы люди могли смотреть ФК Черноморец по телевизору.

– Качество трансляций этого сезона не отличается от предыдущего?

– Честно, я не смотрю футбол по телевизору. Смотрю на стадионе или в Одессе или на выезде. Как показывали – не знаю. Жалоб не было. Будут жалобы, тогда будем производственные подразделения, снимающие это кино, равнять, чтобы стало еще лучше.

Наверное, сегодня они отвечают тем требованиям УПЛ ТВ, которые были заявлены в самом начале – на какие камеры, объективы, сколько камер, как передавать это все на площадки.

- У ФК "Рух" свой проект УПЛ ТВ, или вы его рассматривали?

– Они его инициировали, и они остались сами. "Рух" был в том пуле со всеми, кроме трех – "Динамо", "Днепром-1" и "Зарей". Сложился телепул из 13-ти. Потом "Рух" откололся и сказал, что будет идти своим путем. Осталось 12 клубов, к сожалению, на другие площадки пошел "Минай". Но это временно – они заявили, что если изменится ситуация, они пересмотрят и будет другое общение.

– Вот та схема трансляций, в которой сейчас участвует 12 команд, для "Черноморца" – оптимальная?

– Мы, повторюсь, наверное, единственный клуб, который не менял вектор движения. Мы были в единственном телепуле УПЛ, который должен был быть создан давным-давно и мог бы приносить пользу болельщикам и клубам. Клубы могли бы еще с помощью телепродаж зарабатывать что-то еще. Такой процесс запущен и только с этого года началось движение на развитие.