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Верес подписал хавбека Шахтера из испанской Сегунды Б

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Денис Свитюха - полноценный игрок Вереса

Верес подписал хавбека Шахтера из испанской Сегунды Б

nkveres.com

Новина українською

"Верес" объявил о подписании 21-летнего хавбека Денис Свитюха.

Игрок перешел в "Верес" из "Шахтера" на условиях свободного агента.

Соглашение сторон рассчитано на три года.

Свитюха – воспитанник "Шахтера". В прошлом сезоне играл на правах аренды за испанскую "Льейду" из Сегунди Б – на его счету 25 матчей и 1 гол в этом турнире.

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В статье: Верес (Ровно) Денис Свитюха
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
16.08.2023 в 19:36
Хорошое дело
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