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Верес подписал хавбека Шахтера из испанской Сегунды Б
Денис Свитюха - полноценный игрок Вереса
nkveres.com
"
Игрок перешел в "Верес" из "Шахтера" на условиях свободного агента.
Соглашение сторон рассчитано на три года.
Свитюха – воспитанник "Шахтера". В прошлом сезоне играл на правах аренды за испанскую "Льейду" из Сегунди Б – на его счету 25 матчей и 1 гол в этом турнире.
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Источник:НК Верес
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
16.08.2023 в 19:36
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