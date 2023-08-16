Верес подписал хавбека Шахтера из испанской Сегунды Б

" Верес " объявил о подписании 21-летнего хавбека Денис Свитюха.

Игрок перешел в "Верес" из "Шахтера" на условиях свободного агента.

Соглашение сторон рассчитано на три года.

Свитюха – воспитанник "Шахтера". В прошлом сезоне играл на правах аренды за испанскую "Льейду" из Сегунди Б – на его счету 25 матчей и 1 гол в этом турнире.