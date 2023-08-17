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Защитник Зари выбыл на месяц из-за повреждения

Премьер-лига
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Богдана Бутко беспокоит боль в икроножной мышце

Защитник Зари выбыл на месяц из-за повреждения

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Защитника "Зари" Богдана Бутко до сих пор беспокоит боль в икроножной мышце.

Он уже пропустил стартовые матчи нового сезона. Окончательное восстановление опытного игрока ожидается через месяц, сообщает ТаТоТаке.

Последнюю неделю из-за повреждения приводящей мышцы пропустил и лидер команды Назарий Русин. При этом, три игрока, которые находились в лазарете с повреждениями различной степени тяжести, уже тренируются в общей группе.

Речь идет о латерале Максиме Смияне, а также хавбеках Александре Яцыке и Иване Головкине.

Напомним, в эту пятницу "Заря" сыграет домашний матч с "Александрий" в рамках 4-го тура УПЛ. Начало - в 19:00.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Иван Головкин Максим Смиян Александр Яцык
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Источник:
ТаТоТаке

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