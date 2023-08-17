Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португальский центрбек Днепра-1 покинул клуб и подписал полноценный контракт с Малагой
Нельсон Монте теперь официально не считается игроком Днепром-1
malagacf.com
28-летний португальский центрбек "
Контракт футболиста с днепрянами истек этим летом, поэтому Монте на полноценной основе стал игроком "Малаги", подписав контракт с испанским клубом сроком на 3 года.
В "Днепр-1" Монте перебрался в сентябре 2021 года (провел 9 матчей, отдал 1 ассист), однако с начало полномасштабного вторжения покинул Украины.
Сезон-2022/23 Монте на правах аренды провел в португальском "Шавеше".
Популярное сейчас
- СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
- Клуб Малиновского направил письмо в УЕФА: известна причина
- Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами
- Рух на вершине, Шахтер подтягивается, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО