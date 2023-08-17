Португальский центрбек Днепра-1 покинул клуб и подписал полноценный контракт с Малагой

28-летний португальский центрбек " Днепра-1 " Нельсон Монте продолжит карьеру в клубе третьего дивизиона чемпионата Испании "Малаге".

Контракт футболиста с днепрянами истек этим летом, поэтому Монте на полноценной основе стал игроком "Малаги", подписав контракт с испанским клубом сроком на 3 года.

В "Днепр-1" Монте перебрался в сентябре 2021 года (провел 9 матчей, отдал 1 ассист), однако с начало полномасштабного вторжения покинул Украины.

Сезон-2022/23 Монте на правах аренды провел в португальском "Шавеше".