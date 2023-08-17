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Заря: Мы не хотим рассказывать о восстановлении Данченко - пусть идет, как оно идет

Премьер-лига
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Но счет идет на недели

Заря: Мы не хотим рассказывать о восстановлении Данченко - пусть идет, как оно идет

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Пресс-атташе "Зари" Максим Поваров рассказал о состоянии травмированных игроков команды – голкипере Дмитрие Мацапуре и защитнике Олеге Данченко.

– Вратарь Дмитрий Мацапура получил травму в феврале. Когда мы увидим его на поле?

– У него очень тяжелая травма, полученная, к сожалению, на ровном месте – на тренировке. Это крестообразные связи и еще несколько неприятных повреждений. Мы ждем его возобновления и возвращения к работе на зимнем собрании.

– В феврале серьезная угроза здоровью – инфаркт – была зафиксирована у защитника Олега Данченко. А как идет его восстановление?

– Скажем так, счет идет на недели. Мы не рассказывали об этом и не хотим рассказывать, пусть идет, как оно идет. Когда он сможет начать индивидуальную и групповую работу, вы увидите это на наших страницах.

– Месяц назад ваш главный тренер Лалатович говорил, что он еще никогда не видел столько травмированных, как у Зари.

– Есть повреждения у защитника Максима Смеяна, но его возвращение к тренировкам в общей группе произойдет очень скоро. А со всеми остальными – все нормально.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко Дмитрий Мацапура
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