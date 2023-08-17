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Заря: Мы не хотим рассказывать о восстановлении Данченко - пусть идет, как оно идет
Но счет идет на недели
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-атташе "
– Вратарь Дмитрий Мацапура получил травму в феврале. Когда мы увидим его на поле?
– У него очень тяжелая травма, полученная, к сожалению, на ровном месте – на тренировке. Это крестообразные связи и еще несколько неприятных повреждений. Мы ждем его возобновления и возвращения к работе на зимнем собрании.
– В феврале серьезная угроза здоровью – инфаркт – была зафиксирована у защитника Олега Данченко. А как идет его восстановление?
– Скажем так, счет идет на недели. Мы не рассказывали об этом и не хотим рассказывать, пусть идет, как оно идет. Когда он сможет начать индивидуальную и групповую работу, вы увидите это на наших страницах.
– Месяц назад ваш главный тренер Лалатович говорил, что он еще никогда не видел столько травмированных, как у Зари.
– Есть повреждения у защитника Максима Смеяна, но его возвращение к тренировкам в общей группе произойдет очень скоро. А со всеми остальными – все нормально.
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