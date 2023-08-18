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Мелочь, а приятно. Шахтер получит 130 тысяч евро от трансфера Фреда
По механизму солидарности ФИФА горнякам положена своя сумма
MU
В конце минувшей недели турецкий "Фенербахче" объявил о подписании хавбека "МЮ" Фреда, с которым турки подписали контракт по схеме 4+1.
Официально о сумме трансфера стороны не сообщили, но по данным СМИ она составила порядка 10 миллионов евро. Еще на 5 миллионов евро "Манчестер Юнайтед" сможет рассчитывать в будущем при выполнении ряда условий.
При этом, небольшую часть от этой суммы получит и "
В частности, по механизму солидарности ФИФА "горнякам" положено порядка 130 тысяч евро.
Напомним, механизм солидарности ФИФА – это правило, согласно которому 5% от любого трансфера (постоянного или арендного), за который была уплачена компенсация, полагаются клубам, в которых футболист пребывал и проходил подготовку с 12 до 23 лет.
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