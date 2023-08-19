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Рух - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Подопечные Пономарева впервые в сезоне потеряли очки

Рух - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

Львовский "Рух" впервые в этом сезоне потерял очки. Подопечные Виталия Пономарева на своем поле расписали ничью с ковалевским "Колосом" в рамках 4-го тура УПЛ. Команда Ярослава Вишняка, усилиями Цурикова, открыла счет в первом тайме. А в начале вторых 45 минут львовяне установили паритет. На данный момент "Рух" лидирует в турнирной таблице, а "Колос" занимает вторую позицию.

УПЛ. 4-й тур. 19.08.2023
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)
"Рух" - "Колос" 1:1
Голы: Богдан Слюбик 56 - Андрей Цуриков 34

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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