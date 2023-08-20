Плюмен: Счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре за Рух

Вингер "Руха" Фредди Плюмен прокомментировал ничью "Колосом" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Рад сыграть свою первую официальную игру за "Рух". Я думаю, мы хорошо провели этот матч. Команда не расстроена, но хотелось лучшего результата. Пропустили гол в первом тайме. В перерыве тренер сказал, что игра еще не завершена и нам нужно стараться , чтобы переломить ход матча, мы включились и в начале второго тайма быстро сравняли счет.

Я счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре. Хотя у нас многие игроки могут качественно выполнить угловой или подать со штрафного. В этот раз я чувствовал себя хорошо и взял на себя ответственность. Возможно, в следующий раз на стандартах будут другие партнеры.

Главное – успех команды, и мы сделаем все для этого необходимое. Но иногда футбол такой, что ты выглядишь лучше, но в результате – ничья. Нам нужно продолжать работать как на поле, так и на тренировках", – сказал Плюмен.