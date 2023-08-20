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Плюмен: Счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре за Рух

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рад помочь своей команде

Плюмен: Счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре за Рух

Фото: ФК Рух

Новина українською

Вингер "Руха" Фредди Плюмен прокомментировал ничью "Колосом" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Рад сыграть свою первую официальную игру за "Рух". Я думаю, мы хорошо провели этот матч. Команда не расстроена, но хотелось лучшего результата. Пропустили гол в первом тайме. В перерыве тренер сказал, что игра еще не завершена и нам нужно стараться , чтобы переломить ход матча, мы включились и в начале второго тайма быстро сравняли счет.

Я счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре. Хотя у нас многие игроки могут качественно выполнить угловой или подать со штрафного. В этот раз я чувствовал себя хорошо и взял на себя ответственность. Возможно, в следующий раз на стандартах будут другие партнеры.

Главное – успех команды, и мы сделаем все для этого необходимое. Но иногда футбол такой, что ты выглядишь лучше, но в результате – ничья. Нам нужно продолжать работать как на поле, так и на тренировках", – сказал Плюмен.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Сайт ФК "Рух"

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