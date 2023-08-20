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Слюбик: Сначала был немного в шоке - не поверил, что мяч влетел в ворота
Игрок рассказал о своем первом голе за "Рух"
Фото: fcrukh.com
Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями после дебютного гола в УПЛ в матче 4-го тура с "Колосом" (1:1).
"Приятно забить в такой игре. Ударил и мяч полетел в ворота. Был несколько в шоке, потому что сначала не поверил, что это произошло. В голове закружилась голова, не сразу понял, что происходит. Ребята на поле поздравили, потом еще в раздевалке. остальные партнеры.
В телефон еще не успел посмотреть. Но думаю, поздравят мама, дядя, бабушка и дедушка – это мои родные люди. Этот гол хочу посвятить им, они многое сделали для меня.
"Колос" - одна из сильнейших команд всего чемпионата. Это в принципе видно и по турнирной таблице. Приятно играть с такими соперниками, ведь это хороший опыт и ты становишься сильнее", - сказал Слюбик.
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