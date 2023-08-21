Сиеста, или Бей фаворитов! Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ

Сиеста – это послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом. Большинство матчей тура, проходившее в это время дня и в эту погоду, своим ритмом и ходом игры навевали на зрителя сиесту. Но посредине тур выправился, а завершился более чем достойно – тройной сенсацией в воскресенье.

Его результаты, как обычно, приведены здесь в порядке занимаемых мест в турнирной таблице.

Рух – Колос 1:1

Черноморец – Динамо 3:2

Кривбасс – Шахтер 3:3

Заря – Александрия 0:0

ЛНЗ – Полесье 1:2

Днепр-1 – Оболонь 1:2

Металлист 1925 – Минай 1:0

Верес – Ворскла 1:2

Зрелищность. Три поединка, на мой вкус, отвечали всем требованиям зрителя. Самым смотрибельным стал матч в Одессе, следующим – львовский, и замкнула тройку лучших встреча в Кривом Роге. Понимаю, что многие не согласятся с такой очередностью, но, как всегда, считаю не голы, а моменты. Впрочем, разница весьма условна: хороши были все эти игры.

Откровенно тоскливых как бы не было вовсе. И это не может не радовать – за четыре прошедших тура автор (повторюсь, по конкретным критериям) отбраковал из общей массы лишь один поединок. Тут следует понимать, что речь идет не о качестве футбола, а о том, насколько его возможно смотреть зрителю. Если, конечно, высидишь до конца.

А если придираться, то не рекомендовал бы к просмотру первые таймы обоих матчей в пятницу: ЛНЗ – "Полесье" и "Заря" - "Александрия", а также второй тайм в Ровно.

Интрига. Вот уж где раздолье, второй тур подряд!

Раньше всех отстрелялся "Металлист 1925", и это было аж в середине второго тайма, когда гол Дмитренко принес ему победу. Дальше – просто праздник какой-то!

Краснопер вырвал три очка для "Оболони" на 83-й минуте. Конец шансам на ничью для "Вереса", пожалуй, положило удаление Марусича на 89-й.

На последней минуте основного времени Бойко спас ворота от гола после удара Олейника, сохранив победный счет для "Полесья". Тогда же Йеде добыл победу для "Черноморца".

На первой компенсированной – штрафной удар Калитвинцева в перекладину стал последней возможностью получить три очка для "Александрии". Тогда же Фесюн отстоял ворота "Колоса" и уберег его от поражения.

Промах Чигринского еще две минуты спустя был последней попыткой вырвать победу для "Шахтера". Вскоре после чего Дмитрий был удален. Занавес.

Логика. А вот здесь полный крах. Фактически могу назвать однозначно закономерным лишь счет матча "Металлист 1925" - "Минай", где хозяева поля "наиграли" как раз на минимальную победу.

"Оболонь", скажем так, была ближе к победе, чем "Днепр-1" к ничьей. И переиграла его в концовке.

В Черкассах смотрелась ничья, но "Полесье" забило "лишний" гол, реализовав два момента из трех возможных.

Если бы соблюдалась логика пропорции голевых шансов, то не потеряли бы очков в этом туре "Шахтер", "Александрия", "Динамо" и "Рух".

А вот "Верес" создал втрое больше моментов против "Ворсклы", но довольствовался лишь одним забитым мячом, тогда как его соперник выжал два гола почти из ничего.

Судейство. Хотите – верьте, хотите – нет, но по нашей версии в туре не было ни одной судейской ошибки, явно повлиявшей или сказавшейся на результате игры. В кои-то веки. Разумеется, ярые болельщики, способные разглядеть даже черное в белом, все равно увидели лишь то, что хотели увидеть. Но спорить с ними мы не собираемся. Лишь высказываем свое мнение.

Лично у меня имелись отдельные вопросы по львовскому и одесскому матчам. Однако мой консультант Юстас достаточно уверенно их снял. Поэтому с легкой душой предоставляю ему "отпуск за свой счет". Фемида ничего не зарешала – во всяком случае, мы этого нигде не обнаружили.

Везение. Удача благоволила "Черноморцу". Уже на 13-й минуте он мог проигрывать, но Ванат пробил в крестовину ворот Шевченко. А ведь в дальнейшем в счете все время вели только одесситы. И кто знает…

Еще больше повезло "Заре". Уже упоминавшаяся перекладина от Калитвинцева реально спасла ее от поражения под самый занавес игры.

Регулярно везло "Шахтеру". На 42-й минуте, при счете 2:1, его третий гол организовал кипер соперников Клищук. А на 51-й, при 3:2, удар Стецькова отразила перекладина ворот Ризныка. И счет сравнялся на тринадцать минут позже. Да и удаление Хомченовского в "Кривбассе" на 73-й минуте (в отличие от других) явилось скорее результатом стечения обстоятельств.

Апофеозом Фортуны стал поединок в Ровно, где она приложила руку ко всем голам. На 6-й минуте Кучеров открыл счет автоголом в ворота "Вереса". Второй мяч "Ворсклы" на 18-й минуте не был бы возможен без подарка защитника соперников, снабдившего "пасом" Скляра. А уже две минуты спустя настоящая комедия ошибок в исполнении полтавчан привела к ответному голу хозяев поля.

Не игра, а анекдот какой-то: три гола за четырнадцать минут, и все с благословения соперников! Прямо фестиваль ляпсусов, которых и по мелочи-то в туре было более чем достаточно.

Личности. Мне больше всех запомнился страж ворот "Колоса" Фесюн с четырьмя-пятью "взрослыми" сэйвами. Менее ярок был его коллега из "Металлиста 1925" Мозиль, но зато все время оказывался в нужном месте и остался "сухим".

Среди полевых самой заметной фигурой назову одессита Йеде, при том, что отыграл он лишь последние полтайма. В тройку войдут "динамовцы" Ванат и Ярмоленко.

За ними следуют Хомченовский ("Кривбасс"), Бондаренко и Крыськив ("Шахтер"). Также запомнился Мякушко ("Колос").

Самыми эффективными стали Козак ("Полесье"), Авагимян ("Черноморец") и Дибанго ("Кривбасс").

Симпатии. Больше всех в футбол для зрителя играли "Динамо" и "Рух". После них отмечу "Шахтер" и "Верес". Нельзя не назвать также "Черноморец", "Кривбасс" и "Колос".

Хуже всех, в этом смысле, смотрелась "Заря" - полтора голевых момента в последнюю четверть часа игры. Да и победившая "Ворскла" с двумя голами на везении и полном отсутствии чего-либо стоящего в атаке после 18-й минуты выглядела жалковато.

Таблица. Лидер, пожалуй, настоящий – "Рух" зарекомендовал себя на старте стабильнее всех.

Сенсационная победа "Черноморца" вывела его на не менее сенсационное второе место. Между прочим, лично я не припомню, чтобы за последнюю четверть века одесситы поднимались так высоко, и не суть важно, после какого именно тура. А вы? Увы, нехватка запаса прочности у команды Григорчука не позволяет развивать эту тему всерьез.

Укрепившийся "Колос" пока подтверждает серьезность своих намерений. В то время как пробуксовку "Шахтера" могут извинить смена тренера и возможное подведение к пику формы на Лигу чемпионов.

На мой взгляд, нынешняя первая восьмерка – на сегодня это и есть реальные претенденты на попадание в первую половину таблицы. Что до борьбы за Европу, то пока воздержусь от комментариев. Уж слишком интригующий выдался стартовый отрезок.

В нижней половине обращают на себя внимание герои вчерашних дней – "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла". Все они действительно выглядят неважнецки. Причем в самый неподходящий момент. Иных из них в Европе уж нет, а тех "долечат".

Отметим рокировку аутсайдеров, в результате которой таблицу замкнули "Верес" и "Минай". А обыгравшие их соперники набрали первые очки, и теперь в Лиге нет ни одной команды без набранных и потерянных очков. После четырех неполных туров – танцуют все! Уж чего-чего, а внутренней интриги в УПЛ – хоть ложкой кушай.

Хорошо ли это для наших клубов в Европе и почему – это другой вопрос. Здесь же говорят о чемпионате Украины, как самодостаточном футбольном явлении.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 2 Черноморец 4 3 0 1 7-4 +3 9 3 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 4 Шахтер 4 2 2 0 8-6 +2 8 5 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 +3 7 7 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 -3 4 10 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 11 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 12 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1

Анонсы. Вывеска тура: "Колос" - "Шахтер". Соседи по таблице, которые фактически делят третье место. Обращает на себя внимание, что ковалевцы пока меньше всех пропускают. Любопытненько…

Вторым выделю поединок "Александрии" с "Полесьем". Обе команды стремятся к игровой солидности и, пожалуй, что смотрятся потенциальными конкурентами за серьезные места. Только бы в паранджу не завернулись, встретившись.

"Кривбасс" - "Оболонь". Тоже так ничего себе. Оба уже показали себя с фаворитами. Может быть интересно.

ЛНЗ – "Металлист 1925". Проигравший оседает в зоне риска. Да и команды, как по мне, не из худших. К слову, в этом году вообще у нас как никогда приличное пополнение из Первой лиги – на удивление.

Есть свои нюансы и в других парах. Но в турнирном смысле эти важнее. Надеюсь, что 5-й тур будет как минимум не хуже предыдущих. А то я в субботу уже собирался было посвятить этот обзор м-ру Кулингбрейку.