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Сиеста, или Бей фаворитов! Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Динамо Київ
Сиеста – это послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с жарким климатом. Большинство матчей тура, проходившее в это время дня и в эту погоду, своим ритмом и ходом игры навевали на зрителя сиесту. Но посредине тур выправился, а завершился более чем достойно – тройной сенсацией в воскресенье.
Его результаты, как обычно, приведены здесь в порядке занимаемых мест в турнирной таблице.
- Рух – Колос 1:1
- Черноморец – Динамо 3:2
- Кривбасс – Шахтер 3:3
- Заря – Александрия 0:0
- ЛНЗ – Полесье 1:2
- Днепр-1 – Оболонь 1:2
- Металлист 1925 – Минай 1:0
- Верес – Ворскла 1:2
Зрелищность. Три поединка, на мой вкус, отвечали всем требованиям зрителя. Самым смотрибельным стал матч в Одессе, следующим – львовский, и замкнула тройку лучших встреча в Кривом Роге. Понимаю, что многие не согласятся с такой очередностью, но, как всегда, считаю не голы, а моменты. Впрочем, разница весьма условна: хороши были все эти игры.
Откровенно тоскливых как бы не было вовсе. И это не может не радовать – за четыре прошедших тура автор (повторюсь, по конкретным критериям) отбраковал из общей массы лишь один поединок. Тут следует понимать, что речь идет не о качестве футбола, а о том, насколько его возможно смотреть зрителю. Если, конечно, высидишь до конца.
А если придираться, то не рекомендовал бы к просмотру первые таймы обоих матчей в пятницу: ЛНЗ – "Полесье" и "Заря" - "Александрия", а также второй тайм в Ровно.
Интрига. Вот уж где раздолье, второй тур подряд!
Раньше всех отстрелялся "Металлист 1925", и это было аж в середине второго тайма, когда гол Дмитренко принес ему победу. Дальше – просто праздник какой-то!
Краснопер вырвал три очка для "Оболони" на 83-й минуте. Конец шансам на ничью для "Вереса", пожалуй, положило удаление Марусича на 89-й.
На последней минуте основного времени Бойко спас ворота от гола после удара Олейника, сохранив победный счет для "Полесья". Тогда же Йеде добыл победу для "Черноморца".
На первой компенсированной – штрафной удар Калитвинцева в перекладину стал последней возможностью получить три очка для "Александрии". Тогда же Фесюн отстоял ворота "Колоса" и уберег его от поражения.
Промах Чигринского еще две минуты спустя был последней попыткой вырвать победу для "Шахтера". Вскоре после чего Дмитрий был удален. Занавес.
Логика. А вот здесь полный крах. Фактически могу назвать однозначно закономерным лишь счет матча "Металлист 1925" - "Минай", где хозяева поля "наиграли" как раз на минимальную победу.
"Оболонь", скажем так, была ближе к победе, чем "Днепр-1" к ничьей. И переиграла его в концовке.
В Черкассах смотрелась ничья, но "Полесье" забило "лишний" гол, реализовав два момента из трех возможных.
Если бы соблюдалась логика пропорции голевых шансов, то не потеряли бы очков в этом туре "Шахтер", "Александрия", "Динамо" и "Рух".
А вот "Верес" создал втрое больше моментов против "Ворсклы", но довольствовался лишь одним забитым мячом, тогда как его соперник выжал два гола почти из ничего.
Судейство. Хотите – верьте, хотите – нет, но по нашей версии в туре не было ни одной судейской ошибки, явно повлиявшей или сказавшейся на результате игры. В кои-то веки. Разумеется, ярые болельщики, способные разглядеть даже черное в белом, все равно увидели лишь то, что хотели увидеть. Но спорить с ними мы не собираемся. Лишь высказываем свое мнение.
Лично у меня имелись отдельные вопросы по львовскому и одесскому матчам. Однако мой консультант Юстас достаточно уверенно их снял. Поэтому с легкой душой предоставляю ему "отпуск за свой счет". Фемида ничего не зарешала – во всяком случае, мы этого нигде не обнаружили.
Везение. Удача благоволила "Черноморцу". Уже на 13-й минуте он мог проигрывать, но Ванат пробил в крестовину ворот Шевченко. А ведь в дальнейшем в счете все время вели только одесситы. И кто знает…
Еще больше повезло "Заре". Уже упоминавшаяся перекладина от Калитвинцева реально спасла ее от поражения под самый занавес игры.
Регулярно везло "Шахтеру". На 42-й минуте, при счете 2:1, его третий гол организовал кипер соперников Клищук. А на 51-й, при 3:2, удар Стецькова отразила перекладина ворот Ризныка. И счет сравнялся на тринадцать минут позже. Да и удаление Хомченовского в "Кривбассе" на 73-й минуте (в отличие от других) явилось скорее результатом стечения обстоятельств.
Апофеозом Фортуны стал поединок в Ровно, где она приложила руку ко всем голам. На 6-й минуте Кучеров открыл счет автоголом в ворота "Вереса". Второй мяч "Ворсклы" на 18-й минуте не был бы возможен без подарка защитника соперников, снабдившего "пасом" Скляра. А уже две минуты спустя настоящая комедия ошибок в исполнении полтавчан привела к ответному голу хозяев поля.
Не игра, а анекдот какой-то: три гола за четырнадцать минут, и все с благословения соперников! Прямо фестиваль ляпсусов, которых и по мелочи-то в туре было более чем достаточно.
Личности. Мне больше всех запомнился страж ворот "Колоса" Фесюн с четырьмя-пятью "взрослыми" сэйвами. Менее ярок был его коллега из "Металлиста 1925" Мозиль, но зато все время оказывался в нужном месте и остался "сухим".
Среди полевых самой заметной фигурой назову одессита Йеде, при том, что отыграл он лишь последние полтайма. В тройку войдут "динамовцы" Ванат и Ярмоленко.
За ними следуют Хомченовский ("Кривбасс"), Бондаренко и Крыськив ("Шахтер"). Также запомнился Мякушко ("Колос").
Самыми эффективными стали Козак ("Полесье"), Авагимян ("Черноморец") и Дибанго ("Кривбасс").
Симпатии. Больше всех в футбол для зрителя играли "Динамо" и "Рух". После них отмечу "Шахтер" и "Верес". Нельзя не назвать также "Черноморец", "Кривбасс" и "Колос".
Хуже всех, в этом смысле, смотрелась "Заря" - полтора голевых момента в последнюю четверть часа игры. Да и победившая "Ворскла" с двумя голами на везении и полном отсутствии чего-либо стоящего в атаке после 18-й минуты выглядела жалковато.
Таблица. Лидер, пожалуй, настоящий – "Рух" зарекомендовал себя на старте стабильнее всех.
Сенсационная победа "Черноморца" вывела его на не менее сенсационное второе место. Между прочим, лично я не припомню, чтобы за последнюю четверть века одесситы поднимались так высоко, и не суть важно, после какого именно тура. А вы? Увы, нехватка запаса прочности у команды Григорчука не позволяет развивать эту тему всерьез.
Укрепившийся "Колос" пока подтверждает серьезность своих намерений. В то время как пробуксовку "Шахтера" могут извинить смена тренера и возможное подведение к пику формы на Лигу чемпионов.
На мой взгляд, нынешняя первая восьмерка – на сегодня это и есть реальные претенденты на попадание в первую половину таблицы. Что до борьбы за Европу, то пока воздержусь от комментариев. Уж слишком интригующий выдался стартовый отрезок.
В нижней половине обращают на себя внимание герои вчерашних дней – "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла". Все они действительно выглядят неважнецки. Причем в самый неподходящий момент. Иных из них в Европе уж нет, а тех "долечат".
Отметим рокировку аутсайдеров, в результате которой таблицу замкнули "Верес" и "Минай". А обыгравшие их соперники набрали первые очки, и теперь в Лиге нет ни одной команды без набранных и потерянных очков. После четырех неполных туров – танцуют все! Уж чего-чего, а внутренней интриги в УПЛ – хоть ложкой кушай.
Хорошо ли это для наших клубов в Европе и почему – это другой вопрос. Здесь же говорят о чемпионате Украины, как самодостаточном футбольном явлении.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|2
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|+3
|9
|3
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|4
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|+2
|8
|5
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|7
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|9
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|10
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|11
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|12
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|13
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
Анонсы. Вывеска тура: "Колос" - "Шахтер". Соседи по таблице, которые фактически делят третье место. Обращает на себя внимание, что ковалевцы пока меньше всех пропускают. Любопытненько…
Вторым выделю поединок "Александрии" с "Полесьем". Обе команды стремятся к игровой солидности и, пожалуй, что смотрятся потенциальными конкурентами за серьезные места. Только бы в паранджу не завернулись, встретившись.
"Кривбасс" - "Оболонь". Тоже так ничего себе. Оба уже показали себя с фаворитами. Может быть интересно.
ЛНЗ – "Металлист 1925". Проигравший оседает в зоне риска. Да и команды, как по мне, не из худших. К слову, в этом году вообще у нас как никогда приличное пополнение из Первой лиги – на удивление.
Есть свои нюансы и в других парах. Но в турнирном смысле эти важнее. Надеюсь, что 5-й тур будет как минимум не хуже предыдущих. А то я в субботу уже собирался было посвятить этот обзор м-ру Кулингбрейку.
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