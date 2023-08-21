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Антюх: У нас новая схема и много новых игроков, но мы потихоньку привыкаем
Заря привыкает к требованиям нового главного тренера
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Форвард "
- Тренер еще подсказывает нам, где и как действовать, мы еще не полностью перестроились, так сказать. Ведь у нас новая схема и много новых игроков, но мы потихоньку привыкаем.
- Вас лично тянет на фланг или это задача?
- Ну, это зависит от ситуации. Мы меняемся: то слева, то справа, то под нападающим.
- Каковы Ваши впечатления от матчей "Славии" и "Днепра-1"?
- Славия" - хорошая команда. Мы смотрели первую игру. Это опытная команда с хорошими игроками, физически подготовленными. Сейчас мы будем готовиться, тренер будет выбирать тактику.
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