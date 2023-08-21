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"В нашей бедной семье было пятеро детей", - Луческу рассказал о своем детстве

Премьер-лига
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Единственным развлечением был футбольный матч

"В нашей бедной семье было пятеро детей", - Луческу рассказал о своем детстве

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

78-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынским СМИ рассказал о своем детстве.

"Мы были частью такой семьи, с пятью очень бедными детьми, матерью, отцом… Мой отец воевал на Дону, вернулся раненым.

Мы росли преимущественно в Майдане (село в Румынии - прим.), и единственной нашей игрой был футбол. Больше не было ничего. Сколько себя помню, в 4-5 лет я уже был с мячом в ногах, при любых условиях – между деревьями, на распаханных полях, дома между кроватями, которых у нас было три в маленькой комнате 3 на 4. Мы часто собирались вместе, потому что было холодно, а согреться было нечем.

У нас не было ни электричества, ни радио. Потом, когда началась принудительная электрификация страны, нам дали громкоговоритель, людям давали его в качестве подарка. Мы постоянно слушали футбол и театр, сидели на крыльце дома и увлеченно слушали происходящее.

И, конечно, я мечтал стать, быть, делать то же самое что и те футболисты. Я мечтал быть тем, о ком тогда говорили - игроком национальной сборной", - рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
prosport

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