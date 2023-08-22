Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму

Буркинийский нападающий "Шахтера" Лассиона Траоре получил тяжелое повреждение. Он пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпавший. Из того, что я знаю, "Шахтер" сейчас играет под очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам такие нагрузки в тренировочном процессе.

Хорошо ли это или плохо? Это покажет только время и результаты. Пока мы можем констатировать, что во всех матчах чемпионата "Шахтер" проседал во втором тайме", - сказал Вацко в эфире Youtube-канала "Вацко on air".