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Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму
У горняков кадровые проблемы
Фото: ФК Шахтар
Буркинийский нападающий "Шахтера" Лассиона Траоре получил тяжелое повреждение. Он пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.
"Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпавший. Из того, что я знаю, "Шахтер" сейчас играет под очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам такие нагрузки в тренировочном процессе.
Хорошо ли это или плохо? Это покажет только время и результаты. Пока мы можем констатировать, что во всех матчах чемпионата "Шахтер" проседал во втором тайме", - сказал Вацко в эфире Youtube-канала "Вацко on air".
Траоре стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Аякса". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В сентябре 2021 легионер получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил более года.
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