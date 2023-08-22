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Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму

Премьер-лига
(1 голосов)

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Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Буркинийский нападающий "Шахтера" Лассиона Траоре получил тяжелое повреждение. Он пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпавший. Из того, что я знаю, "Шахтер" сейчас играет под очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам такие нагрузки в тренировочном процессе.

Хорошо ли это или плохо? Это покажет только время и результаты. Пока мы можем констатировать, что во всех матчах чемпионата "Шахтер" проседал во втором тайме", - сказал Вацко в эфире Youtube-канала "Вацко on air".

Траоре стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Аякса". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В сентябре 2021 легионер получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил более года.

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В статье: Виктор Вацко Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
22.08.2023 в 09:32
Пздц, это очень плохо
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fanatSD (донецк)
22.08.2023 в 09:57
очень плохо.остались с сиканом.срочно нужен нападающий.траоре похоже всё-повторяется история с малышевым
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fanatSD (донецк)
22.08.2023 в 10:01
и ещё-почему об этом сообщает вацко,а клуб молчит???
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scorpius (Ck)
22.08.2023 в 10:26
оф инфа в таких случаях самая последняя, ждут результаты обследования, мед заключение, вердикты врачей, потом выдают в сми.
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