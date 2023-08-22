Потенциальный тренер Днепра-1 мог возглавить украинский клуб, играющий в еврокубках

Испанский специалист Гонсало Гарсия, которым предметно интересуется "Днепр-1", мог этим летом возглавить "Зарю". Об этом утверждает ТаТоТаке.

По информации источника, 39-летний испанец фигурировал в шорт-листе Евгения Геллера вместе с Ненадом Лалатовичем, Гораном Сабличем и рядом других иностранных специалистов.

Одной из главных причин неназначения Гарсии в "Зарю" назывался вопрос гарантий безопасности. Хотя, это и выглядит неоднозначно, учитывая, что Гарсия определенный период своей карьеры, как и Патрик ван Леувен, жил в Израиле, где должен был привыкнуть к условиям постоянных воздушных угроз.

Гарсия не является единоличным фаворитом для руководства "Днепра-1". В клубе рассматривают также несколько других вариантов. Решение о назначении должно быть принято до первого матча против "Спартака" Трнавы. Исполняющим обязанности главного тренера на этом матче будет кто-то из экс-помощников Кучера.