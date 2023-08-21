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Днепр-1 под руководством трех тренеров начал подготовку к матчу со Спартаком
Пока что без главного тренера
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" после поражения в 4-м туре УПЛ от "Оболони" (1:2) и
В понедельник, команда провела тренировку под руководством тренеров Валерия Городова, Евгения Барышниково и Александра Грицая.
Игроки разделились на две группы. Те, кто накануне получил много игрового времени, выполнили комплекс упражнений для мышц и восстановительной беговой работы. Остальные же провели полноценную тренировку с игровыми упражнениями и игрой в футбол на ограниченном пространстве.
В Трнаву делегация "Днепра-1" отправится завтра утром. На 20 часов по киевскому времени на тамошнем стадионе запланирована предматчевая тренировка. Матч "Спартак" - "Днепр-1" состоится в среду, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени.
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