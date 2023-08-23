Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре перенес операцию и пропустит осеннюю часть чемпионата, сообщает пресс-служба клуба.

У игрока диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Хирургическое вмешательство успешно было проведено во вторник, 22 августа в профильной клинике в Финляндии.

Напомним, Лассина Траоре выступает за "горняков" с лета 2021 года (48 матчей, 17 голов). В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 3 играх УПЛ и забил 2 мяча.