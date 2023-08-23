Луческу перед матчем с Бешикташем: Там некого бояться, но мы нуждаемся в поддержке

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед поединком с "Бешикташем" в квалификации Лиги конференций.

– Мы сделали верный выбор с Бухарестом. Зрители приходят на стадион и болеют за нас. Это очень хорошо, потому что мы давно играем на пустых стадионах, и это сложно. Наконец, футболисты играют для болельщиков. То, что они приходят – это помощь нашим игрокам.

– Матч с "Бешикташем" будет для вас особенным?

– У меня было два незабываемых года в "Бешикташе". Первый год был отличным. Полный восторг всем, что мы делали. Выиграли чемпионат с отрывом на первом месте. Побеждали и дома и на выезде. Это был большой праздник для всех.

Во втором году было полное разочарование. Мы лидировали с отрывом в десять очков, многие комментаторы говорили, что чемпионат уже неинтересен, он уже окончен. И в следующем туре мы проиграли 0:3 и заканчивали матч вшестером из-за удаления. В конце концов, мы проиграли в чемпионате, отставая от первого места на два очка. Это было огромное разочарование для всех.

С "Бешикташем" меня еще связывает, что часть моей зарплаты пошла на строительство нового стадиона. О "Галатасарае" у меня тоже остались приятные воспоминания. Об болельщиках "Бешикташа" также могу сказать, что они особенные. Не только в Турции, но и в Европе ко мне происходят, целуют и жмут руку. У них так принято. Независимо от того, что за кого болеет. Через год ты помнишь только хорошо, что у тебя было. Все остальное забывается.

Продолжая тему болельщиков – они в меру агрессивны. Все свои действия они направляют в поддержку своей любимой команды. Помню, когда был матч против "Лейпцига", своим свистом и криками они заставили игрока команды соперника уйти с поля. Он просто не сумел выдержать этот шумовой эффект.

Хочу пожелать нашим фанатам, чтобы завтра они перекрикивали болельщиков "Бешикташа". Нужно, чтобы слышать только их. Украинские дети с их мамами не смогут перекричать турок. Так что нам нужна организованная поддержка. Жду, чтобы болельщики вели себя как фанаты играющего в Европе клуба.

- Не боитесь ли "Бешикташа", который уже давно не проиграет?

- Бояться некого. Но у "Бешикташа" есть опытный тренер, которого я хорошо знаю. В них постоянно обновляется состав за счет хороших игроков из больших клубов. Окслейд-Чемберлен и Ребич еще могли бы играть в своих чемпионатах, но у них заканчивается контракт, поэтому они выбирают деньги и хороший уровень чемпионата.

Этот момент делает чемпионат привлекательным. Для Турции берут игроков с именем и призывают болельщиков на трибуны. Поэтому мы нуждаемся в поддержке. У нас молодые игроки, других мы не можем себе позволить по ряду обстоятельств. Сейчас такой период, когда у них идет воспитание и рост. Они нуждаются в поддержке, чтобы показать свои личные качества, – сказал главный тренер "Динамо" Киев.