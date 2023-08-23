  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу перед матчем с Бешикташем: Там некого бояться, но мы нуждаемся в поддержке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу перед матчем с Бешикташем: Там некого бояться, но мы нуждаемся в поддержке

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луческу не боится соперников

Луческу перед матчем с Бешикташем: Там некого бояться, но мы нуждаемся в поддержке

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед поединком с "Бешикташем" в квалификации Лиги конференций.

– Мы сделали верный выбор с Бухарестом. Зрители приходят на стадион и болеют за нас. Это очень хорошо, потому что мы давно играем на пустых стадионах, и это сложно. Наконец, футболисты играют для болельщиков. То, что они приходят – это помощь нашим игрокам.

– Матч с "Бешикташем" будет для вас особенным?

– У меня было два незабываемых года в "Бешикташе". Первый год был отличным. Полный восторг всем, что мы делали. Выиграли чемпионат с отрывом на первом месте. Побеждали и дома и на выезде. Это был большой праздник для всех.

Во втором году было полное разочарование. Мы лидировали с отрывом в десять очков, многие комментаторы говорили, что чемпионат уже неинтересен, он уже окончен. И в следующем туре мы проиграли 0:3 и заканчивали матч вшестером из-за удаления. В конце концов, мы проиграли в чемпионате, отставая от первого места на два очка. Это было огромное разочарование для всех.

С "Бешикташем" меня еще связывает, что часть моей зарплаты пошла на строительство нового стадиона. О "Галатасарае" у меня тоже остались приятные воспоминания. Об болельщиках "Бешикташа" также могу сказать, что они особенные. Не только в Турции, но и в Европе ко мне происходят, целуют и жмут руку. У них так принято. Независимо от того, что за кого болеет. Через год ты помнишь только хорошо, что у тебя было. Все остальное забывается.

Продолжая тему болельщиков – они в меру агрессивны. Все свои действия они направляют в поддержку своей любимой команды. Помню, когда был матч против "Лейпцига", своим свистом и криками они заставили игрока команды соперника уйти с поля. Он просто не сумел выдержать этот шумовой эффект.

Хочу пожелать нашим фанатам, чтобы завтра они перекрикивали болельщиков "Бешикташа". Нужно, чтобы слышать только их. Украинские дети с их мамами не смогут перекричать турок. Так что нам нужна организованная поддержка. Жду, чтобы болельщики вели себя как фанаты играющего в Европе клуба.

- Не боитесь ли "Бешикташа", который уже давно не проиграет?

- Бояться некого. Но у "Бешикташа" есть опытный тренер, которого я хорошо знаю. В них постоянно обновляется состав за счет хороших игроков из больших клубов. Окслейд-Чемберлен и Ребич еще могли бы играть в своих чемпионатах, но у них заканчивается контракт, поэтому они выбирают деньги и хороший уровень чемпионата.

Этот момент делает чемпионат привлекательным. Для Турции берут игроков с именем и призывают болельщиков на трибуны. Поэтому мы нуждаемся в поддержке. У нас молодые игроки, других мы не можем себе позволить по ряду обстоятельств. Сейчас такой период, когда у них идет воспитание и рост. Они нуждаются в поддержке, чтобы показать свои личные качества, – сказал главный тренер "Динамо" Киев.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ возглавит Олег Дулуб, - СМИ
yellow-arrow
ЛНЗ уволил Ковпака с должности главного тренера
yellow-arrow
Кубок Украины. Рух в гостях без усилий переиграл Скалу 1911
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamomania.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
23.08.2023 в 21:03
блд, як можна перемогти будинок... ідіоти
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
23.08.2023 в 21:18
рильце в гармату
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде