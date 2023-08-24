"Этот пункт обсуждался": в УПЛ ответили на обвинения Руха

Пресс-служба УПЛ отреагировала на критику технического директора "Руха" Александра Чабана. По его словам, "Шахтер" путем "манипуляций" протащил в регламент норму, что представители Украины в еврокубках могут переносить матчи чемпионата без согласия другой стороны.

"Информация о том, что изменения в п. 15 ст. 9 Регламента Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2023/24 гг не обсуждалась с клубами - не соответствует действительности. Еще в апреле этого года клубам было отправлено письмо по разработке проекта Регламента соревнований сезона 2023/24 и предложено предоставить свои предложения и замечания.

В мае клубам направлено повторное обращение УПЛ о предоставлении предложений в проект Регламента и предоставлена сравнительная таблица к Регламенту, в которой было предложено внести этот пункт.

09.06.2023 года в формате видеоконференции состоялось рабочее совещание по вопросам обсуждения Регламента, к участию в котором были приглашены представители всех клубов. Вопрос выносился на общее рассмотрение. В частности, этот пункт также был обсужден. После проведения дискуссии вопрос остался в таблице без изменений в предложенной редакции.

Также в июне было проведено еще два заседания рабочих групп по вопросам регламента с участием всех клубов. По итогам этих заседаний замечаний по поводу редакции указанного пункта не поступало. Проект изменений и дополнений в Регламент проведения соревнований УПЛ сезона 2023/24 был направлен в футбольные клубы и вынесен на утверждение Общим собранием участников УПЛ, которое состоялось 23.06.2023 года.

На каждом из этих этапов представители любого клуба могли высказаться против этих изменений и добавить свои замечания. На этапе подготовки к чемпионату замечаний от них не поступало. В связи с чем, проект Регламента соревнований, утвержденный Общим собранием УПЛ, был отправлен на утверждение в Исполнительный комитет УАФ", - сказали в пресс-службе УПЛ.