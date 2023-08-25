Сергей Кравченко: Все знают, что никто не хотел, чтобы Днепр выиграл тогда чемпионат

Ассистент главного тренера " Александрии " Сергей Кравченко, который в свое время много и успешно поиграл за "Днепр", вспомнил времена, когда днепровская команда боролась за чемпионское звание УПЛ.

- На ютуб-канале "Прямая Червона" вы вспоминали убийство чемпионства "Днепра". Как считаете, в этом году чемпионство клуба из города Днепр так же было убито?

- В этом году не считаю, что чемпионство было убито, наоборот было много результативных ошибок в пользу "Днепра-1". А относительно прошлого, то не уверен, что сейчас эту тему целесообразно поднимать. Все знают, что никто не хотел, чтобы "Днепр" выиграл чемпионат тогда, поэтому и судейство было предвзятым.

- Следите ли вообще за "Днепром-1" сейчас? Какие впечатления от прошедшего сезона? Как можете оценить работу тренерского штаба?

- Конечно слежу, мне не безразличен этот клуб. Команда до последнего боролась за чемпионство, что и является оценкой тренерского штаба. По меркам чемпионата Украины состав очень хороший, хорошие люди там собрались. Серебро - хороший результат.

- Если бы вас позвали тренировать "Днепр-1", согласились бы?

- Сейчас я тренер "Александрии", поэтому все мои мысли с этой командой. А так, даже не знаю, я уже говорил, что "Днепр-1" много для меня значит, я столько лет отдал обеим командам из этого города. Но все эти "если бы", это все лишь предположения.