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Сергей Кравченко: Все знают, что никто не хотел, чтобы Днепр выиграл тогда чемпионат
Были времена, когда Днепр боролся за чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
Ассистент главного тренера "
- На ютуб-канале "Прямая Червона" вы вспоминали убийство чемпионства "Днепра". Как считаете, в этом году чемпионство клуба из города Днепр так же было убито?
- В этом году не считаю, что чемпионство было убито, наоборот было много результативных ошибок в пользу "Днепра-1". А относительно прошлого, то не уверен, что сейчас эту тему целесообразно поднимать. Все знают, что никто не хотел, чтобы "Днепр" выиграл чемпионат тогда, поэтому и судейство было предвзятым.
- Следите ли вообще за "Днепром-1" сейчас? Какие впечатления от прошедшего сезона? Как можете оценить работу тренерского штаба?
- Конечно слежу, мне не безразличен этот клуб. Команда до последнего боролась за чемпионство, что и является оценкой тренерского штаба. По меркам чемпионата Украины состав очень хороший, хорошие люди там собрались. Серебро - хороший результат.
- Если бы вас позвали тренировать "Днепр-1", согласились бы?
- Сейчас я тренер "Александрии", поэтому все мои мысли с этой командой. А так, даже не знаю, я уже говорил, что "Днепр-1" много для меня значит, я столько лет отдал обеим командам из этого города. Но все эти "если бы", это все лишь предположения.
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