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Палмейрас согласился продать вингера Кевина: им интересовался Шахтер
Его рассматривали как замену Мудрику
Фото: palmeiras.com.br
Бразильский "Палмейрас" решил изменить позицию по продаже своего левого вингера Кевина. Теперь клуб не прочь продать его.
Ресурс Bolavip сообщает, что президентка клуба Лейла Перейра готова продать полузащитника, ведь “Палмейрас” получил новое предложение. Однако пока неизвестно, кто именно удовлетворил запросы бразильцев.
Прошлой зимой "Шахтер" пытался оформить подписание Кевина. Дончане несколько раз обращались в “Палмейрас” с предложениями, однако бразильцы не приняли ни одно из них. В том числе, не захотели менять его на Педринью.
Ранее было известно, что "горняки" готовы заплатить за 20-летнего футболиста пять миллионов евро.
В этом сезоне Кевин не играл за основу "Палмейраса". Пока он представляет команду U-19.
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