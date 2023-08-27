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Будковский - о разгроме Александрии: Где-то мы были более агрессивными, а где-то хладнокровными

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассказал, благодаря чему удалось одержать победу

Будковский - о разгроме Александрии: Где-то мы были более агрессивными, а где-то хладнокровными

фото - УПЛ

Новина українською

Форвард "Полесья" Филипп Будковский прокомментировал разгром "Александрии" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

"Игра была очень непростой. Вы видели, что в первом тайме были моменты у нашей команды, у соперника – не так много, но во втором тайме мы немного прибавили.

В начале второй половины они местами имели инициативу, а уже потом мы ее перехватили и забили сначала один, потом второй. Стало легче, а потом уже довели игру до разгрома. Я поздравляю весь Житомир и всех болельщиков с победой. Это очень важная победа, будем продолжать работать дальше.

Думаю, такого результата удалось достичь за счет того, что мы прибавили впереди. Где-то были немного более агрессивными, а где-то немного хладнокровнее реализовывали моменты. Вышедшие на замену свежие футболисты помогли, мы вместе одержали эту победу", — сказал Будковский.

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В статье: Филипп Будковский ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Источник:
Сайт ФК "Полісся"

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