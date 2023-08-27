Будковский - о разгроме Александрии: Где-то мы были более агрессивными, а где-то хладнокровными

Форвард "Полесья" Филипп Будковский прокомментировал разгром "Александрии" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

"Игра была очень непростой. Вы видели, что в первом тайме были моменты у нашей команды, у соперника – не так много, но во втором тайме мы немного прибавили.

В начале второй половины они местами имели инициативу, а уже потом мы ее перехватили и забили сначала один, потом второй. Стало легче, а потом уже довели игру до разгрома. Я поздравляю весь Житомир и всех болельщиков с победой. Это очень важная победа, будем продолжать работать дальше.

Думаю, такого результата удалось достичь за счет того, что мы прибавили впереди. Где-то были немного более агрессивными, а где-то немного хладнокровнее реализовывали моменты. Вышедшие на замену свежие футболисты помогли, мы вместе одержали эту победу", — сказал Будковский.