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Чеснаков пропустит 2-3 недели из-за мышечного повреждения
Капитан "Ворсклы" травмирован
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник объяснил отсутствие защитника Владимира Чеснакова в матче 5-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1).
"Он травмирован. Позавчера он надорвал мышцы. Две-три недели без него должны тренироваться, играть. Надеюсь, что он в конце международной паузы будет в строю", – ответил Скрипник.
В текущем сезоне Чеснаков отыграл 4 матчей за полтавчан во всех турнирах.
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Источник:канал Чорноморця на YouTube
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