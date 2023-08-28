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Чеснаков пропустит 2-3 недели из-за мышечного повреждения

Премьер-лига
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Капитан "Ворсклы" травмирован

Чеснаков пропустит 2-3 недели из-за мышечного повреждения

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник объяснил отсутствие защитника Владимира Чеснакова в матче 5-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1).

"Он травмирован. Позавчера он надорвал мышцы. Две-три недели без него должны тренироваться, играть. Надеюсь, что он в конце международной паузы будет в строю", – ответил Скрипник.

В текущем сезоне Чеснаков отыграл 4 матчей за полтавчан во всех турнирах.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Черноморец (Одесса)
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