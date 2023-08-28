  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Путря: Игра была равной, но Ворскла реализовала свои моменты, а мы нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Путря: Игра была равной, но Ворскла реализовала свои моменты, а мы нет

Премьер-лига
(1 голосов)

"Черноморец" проиграл полтавчанам со счетом 1:2

Путря: Игра была равной, но Ворскла реализовала свои моменты, а мы нет

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.

– Считаю, что игра была равной, но "Ворскла" реализовала свои моменты, а мы нет. В этом проблема.

Могли бы иначе сложиться игра и результат, если бы находившиеся на замене игроки вышли в стартовом составе?

– Это известно только богу. Тренер выбирает состав на игру, ему виднее, кто более подготовлен к матчу. Потому мне трудно сказать. Есть то, что имеем.

– Чего вы планируете достичь в этом сезоне?

– Амбиции высокие. Задача в каждом следующем матче побеждать. Дальше уже будет видно, – отметил Путря.

Читайте такжеЧерноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована
По теме
yellow-arrow
Назарина: У Шахтера четыре красные карточки с начала сезона. В будущем это не повторится
yellow-arrow
Легионер Полесья получил вызов в свою сборную
yellow-arrow
Тренерский штаб сборной Украины убедил Зарю перенести матч с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) Илья Путря
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла. Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде