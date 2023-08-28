Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Путря: Игра была равной, но Ворскла реализовала свои моменты, а мы нет
"Черноморец" проиграл полтавчанам со счетом 1:2
Фото: ТК Футбол
Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.
– Считаю, что игра была равной, но "Ворскла" реализовала свои моменты, а мы нет. В этом проблема.
– Могли бы иначе сложиться игра и результат, если бы находившиеся на замене игроки вышли в стартовом составе?
– Это известно только богу. Тренер выбирает состав на игру, ему виднее, кто более подготовлен к матчу. Потому мне трудно сказать. Есть то, что имеем.
– Чего вы планируете достичь в этом сезоне?
– Амбиции высокие. Задача в каждом следующем матче побеждать. Дальше уже будет видно, – отметил Путря.
Популярное сейчас
- Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи
- Манчестер Сити на первом месте, Эвертон - на последнем. Турнирная таблица АПЛ
- Ярослава Магучих - чемпионка мира по прыжкам в высоту
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО