Путря: Игра была равной, но Ворскла реализовала свои моменты, а мы нет

Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 5-го тура УПЛ.

– Считаю, что игра была равной, но "Ворскла" реализовала свои моменты, а мы нет. В этом проблема.

– Могли бы иначе сложиться игра и результат, если бы находившиеся на замене игроки вышли в стартовом составе?

– Это известно только богу. Тренер выбирает состав на игру, ему виднее, кто более подготовлен к матчу. Потому мне трудно сказать. Есть то, что имеем.

– Чего вы планируете достичь в этом сезоне?

– Амбиции высокие. Задача в каждом следующем матче побеждать. Дальше уже будет видно, – отметил Путря.