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Будковский забил свой 40-й гол в УПЛ
Такой вот юбилей
upl.ua
Нападающий "
На его счету теперь 40 голов в высшем футбольном дивизионе страны. 1 гол Будковский забил за "Мариуполь" (тогда носил название "Ильичевец") 1 апреля 2011 года, 2 – за "Севастополь", 24 – за луганскую "Зарю", 11 – в ворота соперников "Десны" и 2 – в этом чемпионате за "Полесье".
Будковский является воспитанником донецкого "Шахтера", играл в арендах также за "Сошо", "Контрейк" и в России.
Занял второе место в списке лучших бомбардиров УПЛ сезона 2015/2016 (14 голов) после Алекса Тейшейры (у бразильца было 22 гола за половину сезона).
В активе нападающего 6 матчей за национальную сборную Украины, голов не забивал.
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