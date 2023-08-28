Будковский забил свой 40-й гол в УПЛ

Нападающий " Полесья " Филипп Будковский, который забил третий гол своей команды в матче 5-го тура УПЛ с "Александрией" (3:0) , установил индивидуальное достижение.

На его счету теперь 40 голов в высшем футбольном дивизионе страны. 1 гол Будковский забил за "Мариуполь" (тогда носил название "Ильичевец") 1 апреля 2011 года, 2 – за "Севастополь", 24 – за луганскую "Зарю", 11 – в ворота соперников "Десны" и 2 – в этом чемпионате за "Полесье".

Будковский является воспитанником донецкого "Шахтера", играл в арендах также за "Сошо", "Контрейк" и в России.

Занял второе место в списке лучших бомбардиров УПЛ сезона 2015/2016 (14 голов) после Алекса Тейшейры (у бразильца было 22 гола за половину сезона).

В активе нападающего 6 матчей за национальную сборную Украины, голов не забивал.