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Цыганык: Русина очень хотел ван Леувен, но Заря не дождались от Шахтера предложения в 4 млн евро
Шахтер не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о нюансах интереса донецкого "Шахтера" к форварду "
"У Русина было реальное предложение от "Шахтера". Его очень хотел ван Леувен видеть в своей команде.
Но "Шахтер" не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы. Я так понимаю, не дождались они тех условно 4 миллиона евро, которые "Заря" хотела – ну плюс-минус. Не могу точно назвать сумму, но где-то в этом районе.
Если бы "Шахтер" решился сделать это предложение, то Русин мог оказаться в "Шахтере", – сказал Цыганык.
Напомним, что на днях появилась неофициальная информация о том, что 24-летний украинец уже подписал контракт с "Сандерлендом" из Чемпионшипа по схеме 3+1.
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