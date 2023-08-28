  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Русина очень хотел ван Леувен, но Заря не дождались от Шахтера предложения в 4 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Русина очень хотел ван Леувен, но Заря не дождались от Шахтера предложения в 4 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Шахтер не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы

Цыганык: Русина очень хотел ван Леувен, но Заря не дождались от Шахтера предложения в 4 млн евро

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о нюансах интереса донецкого "Шахтера" к форварду "Зари" Назарию Русину.

"У Русина было реальное предложение от "Шахтера". Его очень хотел ван Леувен видеть в своей команде.

Но "Шахтер" не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы. Я так понимаю, не дождались они тех условно 4 миллиона евро, которые "Заря" хотела – ну плюс-минус. Не могу точно назвать сумму, но где-то в этом районе.

Если бы "Шахтер" решился сделать это предложение, то Русин мог оказаться в "Шахтере", – сказал Цыганык.

Читайте такжеЗаря продала Назария Русина

Напомним, что на днях появилась неофициальная информация о том, что 24-летний украинец уже подписал контракт с "Сандерлендом" из Чемпионшипа по схеме 3+1.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс ожидает приезда еще двух африканцев
yellow-arrow
Пресс-атташе Зари: Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем
yellow-arrow
Кто на новенького? Текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ Оболонь - Кривбасс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде