Цыганык: Русина очень хотел ван Леувен, но Заря не дождались от Шахтера предложения в 4 млн евро

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о нюансах интереса донецкого "Шахтера" к форварду " Зари " Назарию Русину.

"У Русина было реальное предложение от "Шахтера". Его очень хотел ван Леувен видеть в своей команде.

Но "Шахтер" не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы. Я так понимаю, не дождались они тех условно 4 миллиона евро, которые "Заря" хотела – ну плюс-минус. Не могу точно назвать сумму, но где-то в этом районе.

Если бы "Шахтер" решился сделать это предложение, то Русин мог оказаться в "Шахтере", – сказал Цыганык.