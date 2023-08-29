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Назаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Поговорим о героях 5-го тура

Назаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ

ФК "Полісся"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятый тур УПЛ выдался не таким зрелищным, ведь два довольно перспективных матча — "Динамо"-"Верес" и "Рух"-"Днепр-1" — были перенесены на неопределенный срок. Однако другие поединки были довольно результативными. "ЛНЗ" одержал второе подряд поражение в элите от "Металлиста 1925", "Полесье" на выезде не оставило никаких шансов "Александрии", "Минай" и "Заря" разошлись миром, "Шахтер" в меньшинстве удержал гостевую победу над "Колосом", "Ворскла" в напряженном матче с претенциозным судейством обыграла "Черноморец", а "Оболонь" наиграла на нулевую ничью с "Кривбассом".

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Денис Бойко ("Полесье")

Кипер "полещуков" довольно качественно отыграл матч против "Александрии", раз за разом спасая команду. Это позволило провести второй "сухой" поединок в рамках УПЛ и поддержало разгром команды Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Если выделять игроков из матча "Оболонь" — "Кривбасс", то Дибанго был одним из немногих заметных футболистов на поле. Он создавал угрозу на левом фланге, добавляя проблем Прокопенко и Слободяну. Несмотря на отсутствие результативных действий, его работа не прошла незамеченной.

Центральный защитник: Дмитрий Немчанинов ("Минай")

Защитник закарпатского клуба дирижировал действиями команды на поле, выполняя роль некоего тренера. Это помогло и на этот раз, когда "Минай" сумел удержать важную ничью против "Зари".

Центральный защитник: Игорь Курило ("Металлист 1925")

Центрбек держал всю линию обороны в довольно вязком поединке против "ЛНЗ". Также он не чурался отдавать хорошие передачи партнерам, таким образом разгоняя атаки на ворота Пенькова.

Опорный полузащитник: Тарас Степаненко ("Шахтер")

Степаненко показал высокий класс игры, подтвердив статус одного из лучших опорников УПЛ. Он проделывал достаточно черновой работы как в обороне, так и в атаке, что позволило обеспечить преимущество над "Колосом" еще до перерыва и удержать этот результат в меньшинстве.

Опорный полузащитник: Вадим Витенчук ("Минай")

Матч против "Зари" был едва ли не лучшим за последнее время в плане работы атакующего звена. Однако результат сделал именно Витенчук, удачно реализовав пенальти и заработав важный ничейный результат.

Левый вингер: Алексей Кащук ("Шахтер")

Кащук был довольно заметным на поле стадиона "Колос": прессинговал защитников и реагировал на передачи партнеров. Один из таких эпизодов завершился великолепным голом, который удвоил преимущество "горняков", игравших в меньшинстве.

Атакующий полузащитник: Дмитрий Крыськив ("Шахтер")

Один из лидеров атакующего звена "горняков" на этот раз сам не забивал, однако удачно ассистировал своим товарищам по команде Назарине и Кащуку. Его проникающие передачи из глубины поля — это то, что он умеет делать "на отлично". Также атакующий хав проделывал достаточно работы, чтобы удалось удержать победный счет в меньшинстве. Второе подряд попадание в сборную тура за старания!

Правый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

На него была возложена непростая задача — достойно сыграть на замене капитана Артема Козака. Однако полузащитник справился с этим на все сто: забил сам, принял участие в голе Макуана и сбросил на Будковского для полного разгрома. Надеемся, в будущем он сделает все, чтобы "Полесье" завоевало место в еврокубковой зоне. А пока Назаренко заслуженно попадает в наш список лучших!

Форвард: Филипп Будковский ("Полесье")

Нападающий неоднократно тревожил владения Никиты Шевченко, однако лишь под конец поединка ему удалось откликнуться на сброс Назаренко и переправить мяч в ворота кипера "Александрии". Это довершило разгром подопечных Ротаня и добавило еще один качественный гол в копилку Будковского в этом сезоне.

Форвард: Руслан Степанюк ("Ворскла")

Пусть даже нападающий не был самым ярким персонажем в матче против "Черноморца", однако он сделал результат для своей команды — открыл счет в начале встречи и отдал ассист на Юрченко перед самым перерывом. Что еще требуется от форварда?

Главный тренер: Юрий Калитвинцев ("Полесье")

Похоже, коуч "полищуков" принял эстафету от Виталия Пономарева и сделал ставку на замены. При этом он пошел на риск и отправил на отдых капитана. Однако это было оправдано, ведь второй тайм против "Александрии" выдался на самом деле ярким. Поэтому поздравляем Юрия Николаевича с попаданием в сборную тура!

Запасные: Ризнык ("Шахтер"), Азаров ("Шахтер"), Карась ("Оболонь"), Джордан ("Заря"), Юрченко ("Ворскла"), Назарина ("Шахтер"), Лучкевич ("Колос"), Зубков ("Шахтер"), Макуана ("Полесье"), Юсов ("Металлист 1925"), Волошин ("Заря")

Назаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ - изображение 1

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В статье: Тарас Степаненко Денис Бойко символическая сборная тура УПЛ Александр Назаренко Дмитрий Крыськив
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