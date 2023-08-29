Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ
Поговорим о героях 5-го тура
ФК "Полісся"
Пятый тур УПЛ выдался не таким зрелищным, ведь два довольно перспективных матча — "Динамо"-"Верес" и "Рух"-"Днепр-1" — были перенесены на неопределенный срок. Однако другие поединки были довольно результативными. "ЛНЗ" одержал второе подряд поражение в элите от "Металлиста 1925", "Полесье" на выезде не оставило никаких шансов "Александрии", "Минай" и "Заря" разошлись миром, "Шахтер" в меньшинстве удержал гостевую победу над "Колосом", "Ворскла" в напряженном матче с претенциозным судейством обыграла "Черноморец", а "Оболонь" наиграла на нулевую ничью с "Кривбассом".
И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:
Вратарь: Денис Бойко ("Полесье")
Кипер "полещуков" довольно качественно отыграл матч против "Александрии", раз за разом спасая команду. Это позволило провести второй "сухой" поединок в рамках УПЛ и поддержало разгром команды Руслана Ротаня.
Центральный защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")
Если выделять игроков из матча "Оболонь" — "Кривбасс", то Дибанго был одним из немногих заметных футболистов на поле. Он создавал угрозу на левом фланге, добавляя проблем Прокопенко и Слободяну. Несмотря на отсутствие результативных действий, его работа не прошла незамеченной.
Центральный защитник: Дмитрий Немчанинов ("Минай")
Защитник закарпатского клуба дирижировал действиями команды на поле, выполняя роль некоего тренера. Это помогло и на этот раз, когда "Минай" сумел удержать важную ничью против "Зари".
Центральный защитник: Игорь Курило ("Металлист 1925")
Центрбек держал всю линию обороны в довольно вязком поединке против "ЛНЗ". Также он не чурался отдавать хорошие передачи партнерам, таким образом разгоняя атаки на ворота Пенькова.
Опорный полузащитник: Тарас Степаненко ("Шахтер")
Степаненко показал высокий класс игры, подтвердив статус одного из лучших опорников УПЛ. Он проделывал достаточно черновой работы как в обороне, так и в атаке, что позволило обеспечить преимущество над "Колосом" еще до перерыва и удержать этот результат в меньшинстве.
Опорный полузащитник: Вадим Витенчук ("Минай")
Матч против "Зари" был едва ли не лучшим за последнее время в плане работы атакующего звена. Однако результат сделал именно Витенчук, удачно реализовав пенальти и заработав важный ничейный результат.
Левый вингер: Алексей Кащук ("Шахтер")
Кащук был довольно заметным на поле стадиона "Колос": прессинговал защитников и реагировал на передачи партнеров. Один из таких эпизодов завершился великолепным голом, который удвоил преимущество "горняков", игравших в меньшинстве.
Атакующий полузащитник: Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
Один из лидеров атакующего звена "горняков" на этот раз сам не забивал, однако удачно ассистировал своим товарищам по команде Назарине и Кащуку. Его проникающие передачи из глубины поля — это то, что он умеет делать "на отлично". Также атакующий хав проделывал достаточно работы, чтобы удалось удержать победный счет в меньшинстве. Второе подряд попадание в сборную тура за старания!
Правый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")
На него была возложена непростая задача — достойно сыграть на замене капитана Артема Козака. Однако полузащитник справился с этим на все сто: забил сам, принял участие в голе Макуана и сбросил на Будковского для полного разгрома. Надеемся, в будущем он сделает все, чтобы "Полесье" завоевало место в еврокубковой зоне. А пока Назаренко заслуженно попадает в наш список лучших!
Форвард: Филипп Будковский ("Полесье")
Нападающий неоднократно тревожил владения Никиты Шевченко, однако лишь под конец поединка ему удалось откликнуться на сброс Назаренко и переправить мяч в ворота кипера "Александрии". Это довершило разгром подопечных Ротаня и добавило еще один качественный гол в копилку Будковского в этом сезоне.
Форвард: Руслан Степанюк ("Ворскла")
Пусть даже нападающий не был самым ярким персонажем в матче против "Черноморца", однако он сделал результат для своей команды — открыл счет в начале встречи и отдал ассист на Юрченко перед самым перерывом. Что еще требуется от форварда?
Главный тренер: Юрий Калитвинцев ("Полесье")
Похоже, коуч "полищуков" принял эстафету от Виталия Пономарева и сделал ставку на замены. При этом он пошел на риск и отправил на отдых капитана. Однако это было оправдано, ведь второй тайм против "Александрии" выдался на самом деле ярким. Поэтому поздравляем Юрия Николаевича с попаданием в сборную тура!
Запасные: Ризнык ("Шахтер"), Азаров ("Шахтер"), Карась ("Оболонь"), Джордан ("Заря"), Юрченко ("Ворскла"), Назарина ("Шахтер"), Лучкевич ("Колос"), Зубков ("Шахтер"), Макуана ("Полесье"), Юсов ("Металлист 1925"), Волошин ("Заря")
Популярное сейчас
- Пепе – самый возрастной игрок, когда либо выступавший в чемпионате Португалии
- Старый знакомый. Бразилец Гуттинер тренируется с Черноморцем
- Кривбасс ожидает приезда еще двух африканцев
- Заря продала Назария Русина
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО