Назаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ

Пятый тур УПЛ выдался не таким зрелищным, ведь два довольно перспективных матча — "Динамо"-"Верес" и "Рух"-"Днепр-1" — были перенесены на неопределенный срок. Однако другие поединки были довольно результативными. "ЛНЗ" одержал второе подряд поражение в элите от "Металлиста 1925", "Полесье" на выезде не оставило никаких шансов "Александрии", "Минай" и "Заря" разошлись миром, "Шахтер" в меньшинстве удержал гостевую победу над "Колосом", "Ворскла" в напряженном матче с претенциозным судейством обыграла "Черноморец", а "Оболонь" наиграла на нулевую ничью с "Кривбассом".

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Денис Бойко ("Полесье")

Кипер "полещуков" довольно качественно отыграл матч против "Александрии", раз за разом спасая команду. Это позволило провести второй "сухой" поединок в рамках УПЛ и поддержало разгром команды Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Если выделять игроков из матча "Оболонь" — "Кривбасс", то Дибанго был одним из немногих заметных футболистов на поле. Он создавал угрозу на левом фланге, добавляя проблем Прокопенко и Слободяну. Несмотря на отсутствие результативных действий, его работа не прошла незамеченной.

Центральный защитник: Дмитрий Немчанинов ("Минай")

Защитник закарпатского клуба дирижировал действиями команды на поле, выполняя роль некоего тренера. Это помогло и на этот раз, когда "Минай" сумел удержать важную ничью против "Зари".

Центральный защитник: Игорь Курило ("Металлист 1925")

Центрбек держал всю линию обороны в довольно вязком поединке против "ЛНЗ". Также он не чурался отдавать хорошие передачи партнерам, таким образом разгоняя атаки на ворота Пенькова.

Опорный полузащитник: Тарас Степаненко ("Шахтер")

Степаненко показал высокий класс игры, подтвердив статус одного из лучших опорников УПЛ. Он проделывал достаточно черновой работы как в обороне, так и в атаке, что позволило обеспечить преимущество над "Колосом" еще до перерыва и удержать этот результат в меньшинстве.

Опорный полузащитник: Вадим Витенчук ("Минай")

Матч против "Зари" был едва ли не лучшим за последнее время в плане работы атакующего звена. Однако результат сделал именно Витенчук, удачно реализовав пенальти и заработав важный ничейный результат.

Левый вингер: Алексей Кащук ("Шахтер")

Кащук был довольно заметным на поле стадиона "Колос": прессинговал защитников и реагировал на передачи партнеров. Один из таких эпизодов завершился великолепным голом, который удвоил преимущество "горняков", игравших в меньшинстве.

Атакующий полузащитник: Дмитрий Крыськив ("Шахтер")

Один из лидеров атакующего звена "горняков" на этот раз сам не забивал, однако удачно ассистировал своим товарищам по команде Назарине и Кащуку. Его проникающие передачи из глубины поля — это то, что он умеет делать "на отлично". Также атакующий хав проделывал достаточно работы, чтобы удалось удержать победный счет в меньшинстве. Второе подряд попадание в сборную тура за старания!

Правый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

На него была возложена непростая задача — достойно сыграть на замене капитана Артема Козака. Однако полузащитник справился с этим на все сто: забил сам, принял участие в голе Макуана и сбросил на Будковского для полного разгрома. Надеемся, в будущем он сделает все, чтобы "Полесье" завоевало место в еврокубковой зоне. А пока Назаренко заслуженно попадает в наш список лучших!

Форвард: Филипп Будковский ("Полесье")

Нападающий неоднократно тревожил владения Никиты Шевченко, однако лишь под конец поединка ему удалось откликнуться на сброс Назаренко и переправить мяч в ворота кипера "Александрии". Это довершило разгром подопечных Ротаня и добавило еще один качественный гол в копилку Будковского в этом сезоне.

Форвард: Руслан Степанюк ("Ворскла")

Пусть даже нападающий не был самым ярким персонажем в матче против "Черноморца", однако он сделал результат для своей команды — открыл счет в начале встречи и отдал ассист на Юрченко перед самым перерывом. Что еще требуется от форварда?

Главный тренер: Юрий Калитвинцев ("Полесье")

Похоже, коуч "полищуков" принял эстафету от Виталия Пономарева и сделал ставку на замены. При этом он пошел на риск и отправил на отдых капитана. Однако это было оправдано, ведь второй тайм против "Александрии" выдался на самом деле ярким. Поэтому поздравляем Юрия Николаевича с попаданием в сборную тура!

Запасные: Ризнык ("Шахтер"), Азаров ("Шахтер"), Карась ("Оболонь"), Джордан ("Заря"), Юрченко ("Ворскла"), Назарина ("Шахтер"), Лучкевич ("Колос"), Зубков ("Шахтер"), Макуана ("Полесье"), Юсов ("Металлист 1925"), Волошин ("Заря")