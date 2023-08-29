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Возвращение подземного короля, или Танцуют не все. Акценты зрителя на играх 5-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - Getty Images
Тур был урезанным – перенесены сразу две встречи, четверть от положенного числа. И оттого неизбежно его не совсем полноценное восприятие. Всего уже в сезоне не состоялось в отведенный календарем срок четыре матча, и далі буде. Отличительной чертой тура назвал бы и то, что впервые таблицу возглавил чемпион.
Колос – Шахтер 0:2
Александрия – Полесье 0:3
Ворскла – Черноморец 2:1
Оболонь – Кривбасс 0:0
ЛНЗ – Металлист 1925 0:1
Минай – Заря 1:1
Зрелищность. И вновь не увидел ни одной откровенно скучной игры. Возможно, я стал менее требовательным, но действительно так увидел. Веселее всего было в Минае – под два десятка опасных моментов у ворот. Вторым назвал бы полтавский поединок.
И лишь методом исключения наименее зрелищной из всех стала встреча в Александрии: кроме голов смотреть там было почти нечего.
Интрига. Подвела Ковалевка. Второй мяч "Шахтера", забитый Кащуком в раздевалку "Колоса", расставил все точки над ї. Во всех остальных случаях исход противостояния интриговал существенно дольше.
"Полесье" добилось победы на 77-й минуте, когда Назаренко открыл счет – нападение "Александрии" в этот день отсутствовало как таковое. Двумя минутами позже Вакула упустил шанс сравнять счет в Полтаве, и "Черноморец" ждало поражение. На следующей минуте Стецьков еще мог вывести вперед с "Оболонью" "Кривбасс", но промахнулся (зафиксированный офсайд вполне мог быть отменен ВАРом).
Дольше всего туман интриги провисел в двух оставшихся играх. На третьей компенсированной минуте Бандура спас от поражения "Минай" после удара Антюха. Еще ближе к финальному свистку Капинус сохранил победный счет для "Металлиста 1925", нейтрализовав попытку Наумца.
Логика. Такого, чтобы счет полностью отвечал происходившему на поле, не увидел вообще. "Полесье" и "Шахтер" по-хорошему могли бы удовольствоваться минимальными победами. В остальных поединках, на мой взгляд, были зафиксированы незакономерные результаты.
"Минай" "наиграл" на победу над "Зарей", где-нибудь 3:2. "Оболонь" была ближе к победе, чем "Кривбасс". "Черноморец" и ЛНЗ не заслуживали своих поражений. Все эти выводы сделаны на основе соотношения голевых моментов. Разумеется, в понимании автора, которое он никому не навязывает.
Судейство. Единственный матч, в котором возникли серьезные вопросы, проходил в Полтаве.
На 87-й минуте рефери Деревинский не назначил пенальти в ворота "Ворсклы" за фол на Хадиде, при 2:1 в ее пользу. "Классические 50 на 50" - прокомментировал Юстас. Вероятно, из этой же категории и не показанный второй "горчичник" Пердуте на 63-й минуте, при этом же счете.
Почему вероятно? Потому что с нынешней политикой трансляций матчей УПЛ мы дожились до того, что в зарубежье их бывает невозможно нормально посмотреть. Что удалось урвать у "пиратов" моему консультанту, то он и увидел. Такого еще не было никогда.
Словом, вилочки найти затруднительно, осадок ощутим, но утверждать, что судейство однозначно повлияло на результат, не возьмусь. И посему очередная буря в стакане воды, поднятая на этот раз уже одесским клубом, поддержки в моем лице не найдет. Даже при том, что я одессит. И предпочел бы увидеть в этих эпизодах то, что выгодно "Черноморцу".
Везение. Тут сегодня говорить вообще не о чем. Фортуна прошла стороной, как сон.
Личности. С ними тоже было не очень. Лично мне больше всех примелькался в атаке Антюх из "Зари". Вторым отметил бы Степанюка из "Ворсклы". И очень здорово вышел на замену одессит Авагимян. Впрочем, Назаренко из "Полесья" ну никак не хуже. А по эффективности с ним сравним лишь Крыськив ("Шахтер"), правда, игравший со старта.
Не впечатлил ни один из вратарей "недотура". Да и в целом, согласитесь, он получился какой-то жидковатый. Не только из-за количества игр.
Симпатии. Сенсационно для меня вне конкуренции оказался "Минай". Следующим идет его соперник – "Заря". Также более других играли для зрителя "Ворскла" и ЛНЗ, "Черноморец" и "Полесье".
Главным разочарованием тура стала "Александрия". И еще каким! Команда Ротаня не удосужилась создать хотя бы один мало-мальски стоящий эпизод у ворот соперника.
Таблица. Впервые на вершину взобрался действующий король всея УПЛ, которого в день профессионального праздника, когда он это сделал, уместно будет назвать подземным. Да, он обошел конкурента, который пропускал тур. Но давайте теперь посмотрим, сколько "Шахтер" там теперь продержится. Без прогнозов и намеков с моей стороны.
Отмечаем выход в тройку "Полесья". Он выглядит заслуженно, но сама команда Калитвинцева пока смотрится сыровато-тяжеловато, особенно в атаке, и действительно побеждает скорее за счет индивидуального мастерства. Но запас чувствуется.
"Металлист 1925" и "Ворскла" рванули в середину таблицы, где смотрятся естественнее, чем внизу. Опустился в зону риска ЛНЗ.
О "Динамо" с "Днепром-1" речь пока вообще не идет, когда сыграно лишь по 3 матча из 5. И лично меня интересует не то, нужно ли было идти им навстречу с переносами. А то, кто будет в более удобном положении, когда эти игры состоятся. Если пострадают их соперники, тогда это какое-то кидалово.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|5
|3
|2
|0
|10-6
|+4
|11
|2
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|3
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|4
|Черноморец
|5
|3
|0
|2
|8-6
|+2
|9
|5
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|6
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|7
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|10
|Ворскла
|4
|2
|0
|2
|6-8
|-2
|6
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|12
|Оболонь
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|14
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|15
|ФК Минай
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
|16
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
Анонсы. Гвоздь программы 6-го тура: "Колос" - "Кривбасс". Победитель этого (откровенно говоря, не слишком привлекающего вывеской) поединка подтянется в группу лидеров.
"Ворскла" - "Александрия". Схватка за перспективы евроконкуренции. Обычно эти соперники зрителя не утомляли, скорее наоборот. Но здоровый прагматизм команды Скрипника и игровое бессилие команды Ротаня в прошедшем туре навевают смутные сомненья.
"Днепр-1" - ЛНЗ. А вот, пожалуй, любопытно будет взглянуть на встречу нынешних соседей по таблице, враз лишившихся своих главных тренеров. Ни больше, ни меньше.
И да, нас оставили без традиционно главного блюда тура: теперь и "Заря" с "Динамо" будут догонять турнирный караван неведомо когда. Причем, если для команды, которая не нада Лалатовичу, это произойдет впервые в сезоне, то команда Луческу пропустит уже половину состоявшихся туров. Без комментариев.
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