Возвращение подземного короля, или Танцуют не все. Акценты зрителя на играх 5-го тура УПЛ

Тур был урезанным – перенесены сразу две встречи, четверть от положенного числа. И оттого неизбежно его не совсем полноценное восприятие. Всего уже в сезоне не состоялось в отведенный календарем срок четыре матча, и далі буде. Отличительной чертой тура назвал бы и то, что впервые таблицу возглавил чемпион.

Колос – Шахтер 0:2

Александрия – Полесье 0:3

Ворскла – Черноморец 2:1

Оболонь – Кривбасс 0:0

ЛНЗ – Металлист 1925 0:1

Минай – Заря 1:1

Зрелищность. И вновь не увидел ни одной откровенно скучной игры. Возможно, я стал менее требовательным, но действительно так увидел. Веселее всего было в Минае – под два десятка опасных моментов у ворот. Вторым назвал бы полтавский поединок.

И лишь методом исключения наименее зрелищной из всех стала встреча в Александрии: кроме голов смотреть там было почти нечего.

Интрига. Подвела Ковалевка. Второй мяч "Шахтера", забитый Кащуком в раздевалку "Колоса", расставил все точки над ї. Во всех остальных случаях исход противостояния интриговал существенно дольше.

"Полесье" добилось победы на 77-й минуте, когда Назаренко открыл счет – нападение "Александрии" в этот день отсутствовало как таковое. Двумя минутами позже Вакула упустил шанс сравнять счет в Полтаве, и "Черноморец" ждало поражение. На следующей минуте Стецьков еще мог вывести вперед с "Оболонью" "Кривбасс", но промахнулся (зафиксированный офсайд вполне мог быть отменен ВАРом).

Дольше всего туман интриги провисел в двух оставшихся играх. На третьей компенсированной минуте Бандура спас от поражения "Минай" после удара Антюха. Еще ближе к финальному свистку Капинус сохранил победный счет для "Металлиста 1925", нейтрализовав попытку Наумца.

Логика. Такого, чтобы счет полностью отвечал происходившему на поле, не увидел вообще. "Полесье" и "Шахтер" по-хорошему могли бы удовольствоваться минимальными победами. В остальных поединках, на мой взгляд, были зафиксированы незакономерные результаты.

"Минай" "наиграл" на победу над "Зарей", где-нибудь 3:2. "Оболонь" была ближе к победе, чем "Кривбасс". "Черноморец" и ЛНЗ не заслуживали своих поражений. Все эти выводы сделаны на основе соотношения голевых моментов. Разумеется, в понимании автора, которое он никому не навязывает.

Судейство. Единственный матч, в котором возникли серьезные вопросы, проходил в Полтаве.

На 87-й минуте рефери Деревинский не назначил пенальти в ворота "Ворсклы" за фол на Хадиде, при 2:1 в ее пользу. "Классические 50 на 50" - прокомментировал Юстас. Вероятно, из этой же категории и не показанный второй "горчичник" Пердуте на 63-й минуте, при этом же счете.

Почему вероятно? Потому что с нынешней политикой трансляций матчей УПЛ мы дожились до того, что в зарубежье их бывает невозможно нормально посмотреть. Что удалось урвать у "пиратов" моему консультанту, то он и увидел. Такого еще не было никогда.

Словом, вилочки найти затруднительно, осадок ощутим, но утверждать, что судейство однозначно повлияло на результат, не возьмусь. И посему очередная буря в стакане воды, поднятая на этот раз уже одесским клубом, поддержки в моем лице не найдет. Даже при том, что я одессит. И предпочел бы увидеть в этих эпизодах то, что выгодно "Черноморцу".

Везение. Тут сегодня говорить вообще не о чем. Фортуна прошла стороной, как сон.

Личности. С ними тоже было не очень. Лично мне больше всех примелькался в атаке Антюх из "Зари". Вторым отметил бы Степанюка из "Ворсклы". И очень здорово вышел на замену одессит Авагимян. Впрочем, Назаренко из "Полесья" ну никак не хуже. А по эффективности с ним сравним лишь Крыськив ("Шахтер"), правда, игравший со старта.

Не впечатлил ни один из вратарей "недотура". Да и в целом, согласитесь, он получился какой-то жидковатый. Не только из-за количества игр.

Симпатии. Сенсационно для меня вне конкуренции оказался "Минай". Следующим идет его соперник – "Заря". Также более других играли для зрителя "Ворскла" и ЛНЗ, "Черноморец" и "Полесье".

Главным разочарованием тура стала "Александрия". И еще каким! Команда Ротаня не удосужилась создать хотя бы один мало-мальски стоящий эпизод у ворот соперника.

Таблица. Впервые на вершину взобрался действующий король всея УПЛ, которого в день профессионального праздника, когда он это сделал, уместно будет назвать подземным. Да, он обошел конкурента, который пропускал тур. Но давайте теперь посмотрим, сколько "Шахтер" там теперь продержится. Без прогнозов и намеков с моей стороны.

Отмечаем выход в тройку "Полесья". Он выглядит заслуженно, но сама команда Калитвинцева пока смотрится сыровато-тяжеловато, особенно в атаке, и действительно побеждает скорее за счет индивидуального мастерства. Но запас чувствуется.

"Металлист 1925" и "Ворскла" рванули в середину таблицы, где смотрятся естественнее, чем внизу. Опустился в зону риска ЛНЗ.

О "Динамо" с "Днепром-1" речь пока вообще не идет, когда сыграно лишь по 3 матча из 5. И лично меня интересует не то, нужно ли было идти им навстречу с переносами. А то, кто будет в более удобном положении, когда эти игры состоятся. Если пострадают их соперники, тогда это какое-то кидалово.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 5 3 2 0 10-6 +4 11 2 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 3 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 4 Черноморец 5 3 0 2 8-6 +2 9 5 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 6 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 7 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 10 Ворскла 4 2 0 2 6-8 -2 6 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 12 Оболонь 5 1 2 2 4-7 -3 5 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 14 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 15 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 16 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1

Анонсы. Гвоздь программы 6-го тура: "Колос" - "Кривбасс". Победитель этого (откровенно говоря, не слишком привлекающего вывеской) поединка подтянется в группу лидеров.

"Ворскла" - "Александрия". Схватка за перспективы евроконкуренции. Обычно эти соперники зрителя не утомляли, скорее наоборот. Но здоровый прагматизм команды Скрипника и игровое бессилие команды Ротаня в прошедшем туре навевают смутные сомненья.

"Днепр-1" - ЛНЗ. А вот, пожалуй, любопытно будет взглянуть на встречу нынешних соседей по таблице, враз лишившихся своих главных тренеров. Ни больше, ни меньше.

И да, нас оставили без традиционно главного блюда тура: теперь и "Заря" с "Динамо" будут догонять турнирный караван неведомо когда. Причем, если для команды, которая не нада Лалатовичу, это произойдет впервые в сезоне, то команда Луческу пропустит уже половину состоявшихся туров. Без комментариев.