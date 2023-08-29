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В ЛНЗ отреагировали на возможное назначение Кучера главным тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть комментарий президента клуба

В ЛНЗ отреагировали на возможное назначение Кучера главным тренером

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Президент "ЛНЗ" Андрей Полтавец отреагировал на слухи о назначении главным тренером команды Александра Кучера.

"Полный бред, даже не знаю, откуда слухи идут. 100% не соответствует действительности.

Это кто-то распускает слухи, кому это выгодно. Мы на это не обращаем внимания, это стопроцентный фейк", – сказал Полтавец в комментарии Tribuna.com.

Ранее была информация, что новым наставником черкасского клуба может стать экс-коуч "Львова" Олег Дулуб.

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В статье: Александр Кучер Андрей Полтавцев ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Tribuna.com

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