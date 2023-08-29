Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ - Источник

Новым главным тренером "ЛНЗ" станет экс-наставник "Днепра-1" Александр Кучер. Об этом информирует Telegram-канал "ВЗБІРНА".

Ранее была информация, что черкасский клуб рассматривал кандидатуру Олега Дулуба.

Источник предполагает, что что на решение руководства черкащан повлиял агент Алексей Люндовский. Он близок к Евгению Красникову. Игроки из "Металлиста" - это подтверждение этой истории.

Напомним, Кучер подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1" после поражения от "Оболони" (1:2) в 4-м туре УПЛ. Были слухи, что он вернется в "Металлист".

23 августа "ЛНЗ" расстался с Александром Ковпаком, при котором клуб впервые в своей истории вышел в УПЛ