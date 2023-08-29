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Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

А как же "Металлист"?

Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ - Источник

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Новым главным тренером "ЛНЗ" станет экс-наставник "Днепра-1" Александр Кучер. Об этом информирует Telegram-канал "ВЗБІРНА".

Ранее была информация, что черкасский клуб рассматривал кандидатуру Олега Дулуба.

Источник предполагает, что что на решение руководства черкащан повлиял агент Алексей Люндовский. Он близок к Евгению Красникову. Игроки из "Металлиста" - это подтверждение этой истории.

Напомним, Кучер подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1" после поражения от "Оболони" (1:2) в 4-м туре УПЛ. Были слухи, что он вернется в "Металлист".

23 августа "ЛНЗ" расстался с Александром Ковпаком, при котором клуб впервые в своей истории вышел в УПЛ

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В статье: Александр Кучер ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ВЗБІРНА

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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
29.08.2023 в 14:07
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