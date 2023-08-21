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Кучер может вернуться в Металлист - СМИ
Такой вариант связан с возвращением Красникова в харьковский клуб
Фото: Александр Приходько
Бывший наставник "Днепра-1" Александр Кучер может вновь возглавить "Металлист", которым он руководил до ухода в днепровскую команду летом 2022 года. Об этом сообщает Sport.ua.
Накануне Кучер покинул тренерский пост в "Днепре-1". Случилось это после поражения команды в УПЛ от "Оболони" (1:2). Ранее в этом сезоне днепряне завершили свои выступления в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Ожидается, что вскоре он вновь оказаться у руля "Металлиста". Произойти это может в том случае, если харьковская команда, возглавляет сейчас которую Андрей Анищенко, не будет показывать в Первой лиге нормальные результаты.
Возвращение Кучера в "Металлист" станет инициативой Евгения Красникова. Он, напомним, несколько дней назад покинул пост спортивного директора "Днепра-1" и признался, что возвращается на работу в "Металлист".
"Металлист" после 4 игр занимает 7-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги. В активе харьковчан 4 пункта.
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