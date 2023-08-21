  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кучер может вернуться в Металлист - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер может вернуться в Металлист - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Такой вариант связан с возвращением Красникова в харьковский клуб

Кучер может вернуться в Металлист - СМИ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Бывший наставник "Днепра-1" Александр Кучер может вновь возглавить "Металлист", которым он руководил до ухода в днепровскую команду летом 2022 года. Об этом сообщает Sport.ua.

Накануне Кучер покинул тренерский пост в "Днепре-1". Случилось это после поражения команды в УПЛ от "Оболони" (1:2). Ранее в этом сезоне днепряне завершили свои выступления в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ожидается, что вскоре он вновь оказаться у руля "Металлиста". Произойти это может в том случае, если харьковская команда, возглавляет сейчас которую Андрей Анищенко, не будет показывать в Первой лиге нормальные результаты.

Возвращение Кучера в "Металлист" станет инициативой Евгения Красникова. Он, напомним, несколько дней назад покинул пост спортивного директора "Днепра-1" и признался, что возвращается на работу в "Металлист".

"Металлист" после 4 игр занимает 7-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги. В активе харьковчан 4 пункта.

Читайте такжеСМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
По теме
yellow-arrow
Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Эксхавбек Хуста приносит победу Металлисту в своем дебютном матче
yellow-arrow
Первая лига. Новичок приносит победу Буковине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде