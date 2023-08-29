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Денисов: После боя с Дюбуа Усик должен присоединиться к Полесью

Премьер-лига
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А дальше будет видно

Денисов: После боя с Дюбуа Усик должен присоединиться к Полесью

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов заявил, что боксер Александр Усик уже в ближайшее время должен присоединиться к команде и начать тренировки.

"После боя Усик должен присоединиться к команде. А дальше будем смотреть, что и как. С точки зрения маркетинга все просто супер. Это самый короткий путь популяризации Житомира и "Полесья".

О спортивной составляющей ситуации будем говорить вскоре после его поединка с Дюбуа", – сказал Денисов.

Напомним, что ранее Усик заявил, что планирует строить футбольную карьеру и мечтает выйти на матч против "Динамо".

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В статье: Александр Денисов Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
SportarenaTV

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