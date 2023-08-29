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Денисов: После боя с Дюбуа Усик должен присоединиться к Полесью
А дальше будет видно
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"После боя Усик должен присоединиться к команде. А дальше будем смотреть, что и как. С точки зрения маркетинга все просто супер. Это самый короткий путь популяризации Житомира и "Полесья".
О спортивной составляющей ситуации будем говорить вскоре после его поединка с Дюбуа", – сказал Денисов.
Напомним, что ранее Усик заявил, что планирует строить футбольную карьеру и мечтает выйти на матч против "Динамо".
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