Денисов: После боя с Дюбуа Усик должен присоединиться к Полесью

Директор " Полесья " по маркетингу Александр Денисов заявил, что боксер Александр Усик уже в ближайшее время должен присоединиться к команде и начать тренировки.

"После боя Усик должен присоединиться к команде. А дальше будем смотреть, что и как. С точки зрения маркетинга все просто супер. Это самый короткий путь популяризации Житомира и "Полесья". О спортивной составляющей ситуации будем говорить вскоре после его поединка с Дюбуа", – сказал Денисов.

Напомним, что ранее Усик заявил, что планирует строить футбольную карьеру и мечтает выйти на матч против "Динамо".