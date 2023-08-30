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Представители одного клуба. Определились лучшие игрок и тренер 5-го тура УПЛ
Голосование проходило по новой механике
Фото: УПЛ
Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 5-го тура чемпионата.
Опрос проходил по новой механике. На первом этапе голосовали журналисты таких изданий, как: Football.ua, Sport.ua, Terrikon, FanDay, ua.tribuna.com, Динамо Киев от Шурика, журнал "Футбол", а также YouTube-шоу "ТаТоТаке" и "KDK".
На втором этапе в социальных сетях УПЛ (Instagram и Facebook) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, которые имели больше всего голосов.
Лучший игрок тура: Руслан Степанюк ("Ворскла"), Дмитрий Юсов ("Металлист 1925"), Александр Назаренко ("Полесье") и Дмитрий Крыськив ("Шахтер").
Лучший тренер тура: Юрий Калитвинцев ("Полесье"), Виктор Скрипник ("Ворскла"), Эдмар ("Металлист 1925") и Владимир Шаран ("Минай").
У болельщиков были сутки, чтобы определиться с героями тура.
По итогам голосования лучшими игроком и тренером 5-го тура стали представители "Полесья" - Александр Назаренко и Юрий Калитвинцев.
Они набрали 43% и 49% голосов соответственно в голосовании в Instagram и 58% и 60% в форме для голосования.
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