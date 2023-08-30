  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители одного клуба. Определились лучшие игрок и тренер 5-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители одного клуба. Определились лучшие игрок и тренер 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование проходило по новой механике

Представители одного клуба. Определились лучшие игрок и тренер 5-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 5-го тура чемпионата.

Опрос проходил по новой механике. На первом этапе голосовали журналисты таких изданий, как: Football.ua, Sport.ua, Terrikon, FanDay, ua.tribuna.com, Динамо Киев от Шурика, журнал "Футбол", а также YouTube-шоу "ТаТоТаке" и "KDK".

На втором этапе в социальных сетях УПЛ (Instagram и Facebook) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, которые имели больше всего голосов.

Лучший игрок тура: Руслан Степанюк ("Ворскла"), Дмитрий Юсов ("Металлист 1925"), Александр Назаренко ("Полесье") и Дмитрий Крыськив ("Шахтер").

Лучший тренер тура: Юрий Калитвинцев ("Полесье"), Виктор Скрипник ("Ворскла"), Эдмар ("Металлист 1925") и Владимир Шаран ("Минай").

У болельщиков были сутки, чтобы определиться с героями тура.

По итогам голосования лучшими игроком и тренером 5-го тура стали представители "Полесья" - Александр Назаренко и Юрий Калитвинцев.
Они набрали 43% и 49% голосов соответственно в голосовании в Instagram и 58% и 60% в форме для голосования.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 может прекратить существование
yellow-arrow
"Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
yellow-arrow
Колос начал голосование за лучшего игрока августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Калитвинцев УПЛ Полесье (Житомир) Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде