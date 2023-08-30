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СМИ: Грисьо спустя месяц после подписания контракта покинул Черноморец
Что-то пошло не так
ChernomoretsOdessa
27-летний полузащитник Максим Грисьо покинул "
Как сообщает Sport.ua стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
В стартовавшем сезоне Грисьо успел сыграть за "моряков" всего 2 минуты в матче 3-го тура с "Оболонью" (2:0).
Ранее хавбек выступал за "Карпаты", "Рух", "Черкащину" и "Львов", который на финише прошлого сезона выводил на поле с капитанской повязкой.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
30.08.2023 в 22:32
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alex.belogubko (одесса)
30.08.2023 в 21:23
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