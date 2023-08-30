СМИ: Грисьо спустя месяц после подписания контракта покинул Черноморец

27-летний полузащитник Максим Грисьо покинул " Черноморец" спустя всего месяц после подписания контракта с клубом.

Как сообщает Sport.ua стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

В стартовавшем сезоне Грисьо успел сыграть за "моряков" всего 2 минуты в матче 3-го тура с "Оболонью" (2:0).

Ранее хавбек выступал за "Карпаты", "Рух", "Черкащину" и "Львов", который на финише прошлого сезона выводил на поле с капитанской повязкой.