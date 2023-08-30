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СМИ: Грисьо спустя месяц после подписания контракта покинул Черноморец

Премьер-лига
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(1 голосов)

Что-то пошло не так

СМИ: Грисьо спустя месяц после подписания контракта покинул Черноморец

ChernomoretsOdessa

Новина українською

27-летний полузащитник Максим Грисьо покинул "Черноморец" спустя всего месяц после подписания контракта с клубом.

Как сообщает Sport.ua стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

В стартовавшем сезоне Грисьо успел сыграть за "моряков" всего 2 минуты в матче 3-го тура с "Оболонью" (2:0).

Ранее хавбек выступал за "Карпаты", "Рух", "Черкащину" и "Львов", который на финише прошлого сезона выводил на поле с капитанской повязкой.

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В статье: Черноморец (Одесса) Максим Грисьо
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
30.08.2023 в 22:32
"Поворот нє туда"). А якщо серйозно, то я хоч не вболіваю за Чорноморець, але це клуб з історією, не те що там якась "Черкащина", Рух чи ФК Львів. Зараз складні часи у всіх, але все буде добре. Веду до того, що Максим вже не "тягне" рівень Чорноморця, розпрощалися тай добре.
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alex.belogubko (одесса)
30.08.2023 в 21:23
этого убрали возьмут бразильца
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