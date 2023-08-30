Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко, Крыськив, Кащук и Сикан. Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока августа
Выбираем лучшего все вместе
shakhtar.com
Пресс-служба донецкого "
В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: защитник Николай Матвиенко, полузащитники Дмитрий Крыськив и Алексей Кащук, а также форвард Даниил Сикан.
Матвиенко в августе провел 4 матча в УПЛ и отличился одним голом. У Крыськива – тоже 4, в которых 2 гола и ассист. У Кащука 2 мяча в трех встречах, у Сикана – 1+2 в четырех.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Facebook, Instagram и Telegram.
Популярное сейчас
- Орбан: Украина не сможет победить РФ в войне из-за количественного превосходства российской армии
- Реал Мадрид близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера
- Бешикташ - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Украинский тренер отказал Заре: он за границей и не хочет возвращаться
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО