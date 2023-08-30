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Матвиенко, Крыськив, Кащук и Сикан. Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока августа

Премьер-лига
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Выбираем лучшего все вместе

Матвиенко, Крыськив, Кащук и Сикан. Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока августа

shakhtar.com

Новина українською

Пресс-служба донецкого "Шахтера" запустила голосование за звание лучшего игрока команды по итогам августа.

В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: защитник Николай Матвиенко, полузащитники Дмитрий Крыськив и Алексей Кащук, а также форвард Даниил Сикан.

Матвиенко в августе провел 4 матча в УПЛ и отличился одним голом. У Крыськива – тоже 4, в которых 2 гола и ассист. У Кащука 2 мяча в трех встречах, у Сикана – 1+2 в четырех.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Facebook, Instagram и Telegram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Даниил Сикан Алексей Кащук Дмитрий Крыськив
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