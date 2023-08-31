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"Никуда ещё не перехожу". Хобленко опроверг свой трансфер в стан новичка УПЛ
Форвард не заявлен "Кривбассом" на сезон
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Форвард Алексей Хобленко летом вернулся в "Кривбасс" после аренды в "Карпатах", однако в заявку криворожского клуба на новый сезон не был включен.
В СМИ появилась информация, что 29-летний нападающий может продолжить карьеру в черкасском "ЛНЗ". Сам Хобленко эти слухи уже опроверг.
"ЛНЗ"? Никуда ещё не перехожу. Все возможно. Где продолжу карьеру? Не знаю. Посмотрим, все возможно. Варианты есть. А как будет, там уже я не знаю. Завтра все должно решиться", – сказал Хобленко.
В Украине нападающий поиграл за "Динамо-2", "Полтаву", "Говерлу", "Черноморец" и "Днепр-1". Также на его счету выступления в чемпионатах Польши, Беларуси, Норвегии и Эстонии.
Контракт Хобленко с "Кривбассом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
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