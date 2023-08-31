Бондаренко получил трехматчевый бан от УАФ, Гочолеишвили дисквалифицирован на два поединка

КДК УАФ провел заседание, на котором принял решения относительно футболистов, которые получили красные карточки некоторых последних матчах сезона.

Так, хавбек " Шахтера " Артем Бондаренко за удаление в матче 4-го тура с "Кривбассом" получил дисквалификацию на 3 поединка. Такре решение о длительном отстранение было приянто из-за того, что у Бондаренко "висело" условное наказание за серьезное игровое нарушение ранее.

Защитник "Шахтера" Гиорги Гочолеишвили за удаление в игре 5-го тура с "Колосом" получил два матч дисквалификации.

По два матча при одном условно пропустят игрок "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, который был удален в игре с "Шахтером" (4 тур) и игрок "Вереса" Максим Марусич за удаление с поля в поединке против "Ворсклы" (4-й тур).