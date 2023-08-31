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Бондаренко получил трехматчевый бан от УАФ, Гочолеишвили дисквалифицирован на два поединка

Премьер-лига
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КДК разобрался с удалениями

Бондаренко получил трехматчевый бан от УАФ, Гочолеишвили дисквалифицирован на два поединка

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

КДК УАФ провел заседание, на котором принял решения относительно футболистов, которые получили красные карточки некоторых последних матчах сезона.

Так, хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко за удаление в матче 4-го тура с "Кривбассом" получил дисквалификацию на 3 поединка. Такре решение о длительном отстранение было приянто из-за того, что у Бондаренко "висело" условное наказание за серьезное игровое нарушение ранее.

Защитник "Шахтера" Гиорги Гочолеишвили за удаление в игре 5-го тура с "Колосом" получил два матч дисквалификации.

По два матча при одном условно пропустят игрок "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, который был удален в игре с "Шахтером" (4 тур) и игрок "Вереса" Максим Марусич за удаление с поля в поединке против "Ворсклы" (4-й тур).

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Максим Марусич Артем Бондаренко Георгий Гочолейшвили
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Источник:
УАФ

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