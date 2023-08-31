Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко получил трехматчевый бан от УАФ, Гочолеишвили дисквалифицирован на два поединка
КДК разобрался с удалениями
Фото: ФК Шахтар Донецьк
КДК УАФ провел заседание, на котором принял решения относительно футболистов, которые получили красные карточки некоторых последних матчах сезона.
Так, хавбек "
Защитник "Шахтера" Гиорги Гочолеишвили за удаление в игре 5-го тура с "Колосом" получил два матч дисквалификации.
По два матча при одном условно пропустят игрок "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, который был удален в игре с "Шахтером" (4 тур) и игрок "Вереса" Максим Марусич за удаление с поля в поединке против "Ворсклы" (4-й тур).
Популярное сейчас
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе
- Официально. Металлист 1925 остался без главного инвестора
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО