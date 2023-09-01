  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание 7-го тура УПЛ

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура чемпионата

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7 тура VBET Лиги сезона 2023/24.

Тур начнется в пятницу и завершится в понедельник.

7 тур

15 сентября (пятница)

Металлист 1925 – Заря 18:30

16 сентября (суббота)

Черноморец – Полесье 15:00

Шахтер – Оболонь 17:00

Александрия – Минай 19:00

17 сентября (воскресенье)

ЛНЗ – Рух 13:00

Днепр-1 – Колос 15:00

Кривбасс – Верес 17:00

18 сентября (понедельник)

Динамо – Ворскла 17:00

По теме
yellow-arrow
Фати укатил в АПЛ, а Русин – в Чемпионшип. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Кривбасс подписал двух ганцев - форварда и защитника
yellow-arrow
Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде