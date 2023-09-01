Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура чемпионата
Расписание 7-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция
Тур начнется в пятницу и завершится в понедельник.
7 тур
15 сентября (пятница)
Металлист 1925 – Заря 18:30
16 сентября (суббота)
Черноморец – Полесье 15:00
Шахтер – Оболонь 17:00
Александрия – Минай 19:00
17 сентября (воскресенье)
ЛНЗ – Рух 13:00
Днепр-1 – Колос 15:00
Кривбасс – Верес 17:00
18 сентября (понедельник)
Динамо – Ворскла 17:00
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Источник:УПЛ
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