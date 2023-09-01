  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос арендовал у Шахтера Тотовицкого
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос арендовал у Шахтера Тотовицкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей все-таки попробует себя в Ковалевке

Колос арендовал у Шахтера Тотовицкого

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Колос" подписал 30-летнего хавбека "Шахтера" Андрея Тотовицкого.

Официальной информации еще нет, но полузащитник уже появился в заявке ковалевского клуба на УПЛ.

По информации СМИ, речь идет об аренде до кона сезона.

Напомним, что Тотовицкий в январе 2022 уже переходил в "Колос", но тогда так и не остался в команде из-за начала полномасштабной войны.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 9 матчей УПЛ и одну игру Лиги чемпионов.

Раньше Андрей также играл за команды "Шахтер-3", "Ильичевец", "Заря", "Кортрейк", "Мариуполь", "Десна".

По теме
yellow-arrow
ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Металлист 1925 арендовал у Шахтера Фарину
yellow-arrow
Разнообразие и веселье. Верес — Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде