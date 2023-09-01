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Колос арендовал у Шахтера Тотовицкого
Андрей все-таки попробует себя в Ковалевке
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Официальной информации еще нет, но полузащитник уже появился в заявке ковалевского клуба на УПЛ.
По информации СМИ, речь идет об аренде до кона сезона.
Напомним, что Тотовицкий в январе 2022 уже переходил в "Колос", но тогда так и не остался в команде из-за начала полномасштабной войны.
В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 9 матчей УПЛ и одну игру Лиги чемпионов.
Раньше Андрей также играл за команды "Шахтер-3", "Ильичевец", "Заря", "Кортрейк", "Мариуполь", "Десна".
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