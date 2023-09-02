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Рух — Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Рух — Металлист 1925, Украинская Премьер-лига, 3 сентября 2023 года
фото - УПЛ
Львовяне неожиданно ворвались в топ УПЛ и демонстрируют высокое качество игры. Сейчас они идут без поражений, но смогут ли они так же противостоять харьковчанам, которые несколько исправили свое положение после неудачного старта сезона?
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Поединок "Рух" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 3 сентября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на региональных каналах Суспильного и канале Sport 1, YouTube-канале "УПЛ-ТБ" и ОТТ-сервисах. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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