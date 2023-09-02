Шахтер объявил о переходе Рудько

Донецкий "Шахтер" официально сообщил о трансфере экс-голкипера киевского "Динамо" Артура Рудько.

Переход случился на правах свободного агента. Контракт с 31-летним украинцем рассчитан до завершения сезона 2023/24.

Последним его клубом был "Металлист", а прошлый сезон игрок провел в аренде в "Лехе", где сыграл шесть матчей.