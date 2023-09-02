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Шахтер объявил о переходе Рудько

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок подписал контракт на один год

Шахтер объявил о переходе Рудько

Павел Ясколка/PressFocus/NEWSPIX.PL

Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально сообщил о трансфере экс-голкипера киевского "Динамо" Артура Рудько.

Переход случился на правах свободного агента. Контракт с 31-летним украинцем рассчитан до завершения сезона 2023/24.

Последним его клубом был "Металлист", а прошлый сезон игрок провел в аренде в "Лехе", где сыграл шесть матчей.

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В статье: Артур Рудько Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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