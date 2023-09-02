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Шахтер объявил о переходе Рудько
Игрок подписал контракт на один год
Павел Ясколка/PressFocus/NEWSPIX.PL
Донецкий "Шахтер" официально сообщил о трансфере экс-голкипера киевского "Динамо" Артура Рудько.
Переход случился на правах свободного агента. Контракт с 31-летним украинцем рассчитан до завершения сезона 2023/24.
Последним его клубом был "Металлист", а прошлый сезон игрок провел в аренде в "Лехе", где сыграл шесть матчей.
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Источник:Сайт ФК "Шахтер"
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