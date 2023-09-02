21-летний Вьюнник забил дебютный гол за Шахтер

"Шахтер" сейчас проводит матч шестого тура чемпионата Украины против закарпатского "Миная" в Ужгороде. Хотя и закарпатцы все же смогли забить в ворота Ризныка, однако "горняки" отличились в четыре раза больше.

Один из голов забил нападающий Богдан Вьюнник. Он вышел на поле после перерыва, заменив Александра Зубкова. На 78-й минуте нападающий удачно сыграл на добивании. Это его первый гол в составе первой команды "горняков".

Кроме этого, сегодня он записал в свой актив два ассиста. Это его дебютные результативные действия в нынешнем сезоне. В общей сложности Вьюнник провел пять матчей – все после выхода на замену.

Добавим, что лучшими бомбардирами “Шахтера” после шести туров являются цетрбек Николай Матвиенко и вингер Алексей Кащук. У обоих по три забитых мяча.