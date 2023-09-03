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"Все эти люди испугались ехать сюда": в Днепре-1 рассказали, почему испанцы отказались возглавить клуб
Причина очевидная
Фото: FC Twente
В "Днепре-1" сообщили, что испанские тренеры отказались подписать контракт с клубом из-за обстрелов Днепра. Коммерческий директор "Днепра" Вячеслав Фридман в интервью УФ рассказал, как клуб будет решать вопрос следующего наставника клуба.
“ – Александр Кучер в отставке. Ожидаемые иностранцы не назначены. Что дальше?
– В воскресенье сыграем матч чемпионата с ЛНЗ, а дальше будет перерыв – мы сядем и серьезно будем думать, что и как. Мы хотели, чтобы “Днепр-1” возглавил иностранный молодой специалист, пригласили его, но не сложилось у нас.
– Какова основная причина отказа Гонсало Гарсии и его тренерского штаба?
– Просто все эти люди испугались ехать сюда. Недавние прилеты в Днепре, разрушившие автовокзал, все перечеркнули. До этого в СБУ пришелся удар – это центр города. Весь мир погружен в Интернет, люди смотрят телевизор, читают газеты. Все все видят и все знают. Гарсия колебался, размышлял – туда, сюда… Именно в это время произошел прилет ракеты, что стало определяющим принятием им решения”, - сказал Фридман.
На данный момент и. о. главного тренера "Днепра-1" является Валерий Городов. Именно он возглавлял команду в двух последних матчах – после отставки Александра Кучера.
Следующий поединок "днепряне" проведут сегодня, 3 сентября. Их соперником станет ЛНЗ.
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