"Все эти люди испугались ехать сюда": в Днепре-1 рассказали, почему испанцы отказались возглавить клуб

В "Днепре-1" сообщили, что испанские тренеры отказались подписать контракт с клубом из-за обстрелов Днепра. Коммерческий директор "Днепра" Вячеслав Фридман в интервью УФ рассказал, как клуб будет решать вопрос следующего наставника клуба.

“ – Александр Кучер в отставке. Ожидаемые иностранцы не назначены. Что дальше?

– В воскресенье сыграем матч чемпионата с ЛНЗ, а дальше будет перерыв – мы сядем и серьезно будем думать, что и как. Мы хотели, чтобы “Днепр-1” возглавил иностранный молодой специалист, пригласили его, но не сложилось у нас.

– Какова основная причина отказа Гонсало Гарсии и его тренерского штаба?

– Просто все эти люди испугались ехать сюда. Недавние прилеты в Днепре, разрушившие автовокзал, все перечеркнули. До этого в СБУ пришелся удар – это центр города. Весь мир погружен в Интернет, люди смотрят телевизор, читают газеты. Все все видят и все знают. Гарсия колебался, размышлял – туда, сюда… Именно в это время произошел прилет ракеты, что стало определяющим принятием им решения”, - сказал Фридман.