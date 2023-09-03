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Климчук: Не вызвали в сборную? Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий о перспективах попасть в главную команду страны

Климчук: Не вызвали в сборную? Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться

fcruhlviv.com

Новина українською

Форвард львовского "Руха" Юрий Климчук поделился мыслями насчет потенциального вызова в национальную сборную Украины.

– Несмотря на удачный старт сезона, вы не попали даже в расширенную заявку сборной Украины на сентябрьские матчи против Италии и Англии. Расстроились?

– Нет. Это мотивация работать дальше и еще больше совершенствоваться, чтобы доказывать свои амбиции играть за национальную команду. Поэтому для меня это вызов, чтобы стать еще лучше.

Всему свое время. Я концентрируюсь на выступлениях за "Рух". Надо помогать команде успешно выступать. Чувствую, что могу еще прогрессировать. В сборной играют самые лучшие. Поэтому есть, к чему стремиться.

– Реально ли получить вызов из "Руха" в национальную команду?

– Я не считаю, что может быть проблема в названии клуба. Тренер сборной Украины будет вызывать только лучших игроков, заслуживших свой шанс. Потому в сборную можно попасть из любой команды. Нужно только к этому стремиться, много работать и становиться каждый день лучше.

В 4-х матчах этого сезона УПЛ Юрий записал на свой счет 3 гола и 2 ассиста.

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В статье: Украина Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
Sport.ua

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