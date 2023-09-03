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Форвард Руха: Сравнение с Грилишем? Мне это не нравится. Я - украинский Юрий Климчук

Премьер-лига
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Юрий хочет быть самим собой

Форвард Руха: Сравнение с Грилишем? Мне это не нравится. Я - украинский Юрий Климчук

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий львовского "Руха" Юрий Климчук высказался на счет сравнения его с вингером "Манчестер Сити" Джеком Грилишем.

– Вас называют "украинским Грилишем". Как вы к этому относитесь?

– Если честно, мне это не нравится. Я – украинский Юрий Климчук. Грилиш есть в Англии. Если людям нравится, пускай называют, как хотят. Для своих близких я – Юрий Климчук.

– Вообще, на кого из игроков равняетесь?

– Пример совершенствования – Криштиану Роналду. Он сделал себя благодаря ежедневной работе. Но очень сильно нравится Лионель Месси. Я всегда симпатизировал "Барселоне". Аргентинец – большой талант, не с нашей планеты. Но пример работы над собой беру с португальца.

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В статье: Рух (Львов) Джек Грилиш Юрий Климчук
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Источник:
Sport.ua

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